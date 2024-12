Philippe Cochet condamné : le maire de Caluire-et-Cuire obligé de démissionner !

Ce mercredi, Philippe Cochet a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 3 ans de prison dont 2 avec sursis dans l'affaire de détournement de fonds publics et de l'emploi présumé fictif de sa femme qui était son assistante parlementaire. La partie ferme sera aménagée sous forme d'assignation à résidence.

Les juges ont suivi les réquisitions et ont rajouté à cette peine 5 d'inéligibilité, forçant Philippe Cochet à quitter immédiatement son siège de maire de Caluire-et-Cuire, ainsi que son mandat à la Métropole de Lyon où il préside le groupe LR.

Les Cochet devront également rembourser l'Assemblée nationale à hauteur de 712 378 euros et France Travail à hauteur de 97 941 euros. Cela correspond aux salaires de Laetitia Cochet en tant qu'assistante parlementaire, et aux allocations chômage perçues par cette dernière après la défaite de son mari aux élections législatives de 2017.

Le couple a désormais 10 jours pour faire appel. Cela ne remet pas en cause l'exécution provisoire de l'inéligibilité.

L'ancien député est obligé de se mettre en retrait et cela a plusieurs conséquences. Pour lui évidemment, puisqu'il ne pourra pas se représenter aux prochaines élections locales de 2026, ni même aux sénatoriales ou régionales de 2028. Sans parler de probables nouvelles législatives, ou même de la présidentielle.

Pour Caluire-et-Cuire sans conteste. Honni par son opposition mais apprécié de sa population, Philippe Cochet s'efface après presque 17 ans passés à la mairie caluirarde. Vient donc le temps de sa succession temporaire, puisque la majorité va devoir désigner un nouvel édile à l'occasion d'un conseil municipal extraordinaire. Jusqu'à présent, aucun nom n'avait fuité, les élus faisant bloc derrière Philippe Cochet. Mais plusieurs profils se dégagent et un favori, adoubé par le maire déchu, devrait rapidement être promu.

Et pour la droite métropolitaine évidemment. Philippe Cochet était le président du groupe La Métro Positive, habitué des coups de butoir et des saillies au conseil face aux écologistes qui lui rendaient bien. En vue de 2026, et alors que les Républicains vont se désigner un chef de file ce dimanche, le Caluirard disparaît de la photo de famille. Certains s'en réjouiront, car il est vrai que son profil aurait pu rebuter de potentiels alliés du centre. D'autres pleureront l'absence d'un lieutenant rompu aux campagnes et rarement prêt à se laisser marcher dessus.