Philippe Cochet toujours maire de Caluire : l'opposition évoque une "page sombre de l'histoire de la commune"

Condamné pour détournement de fonds publics à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, le maire de Caluire-et-Cuire est parvenu in extremis, mais temporairement, à conserver son mandat. Annulant de fait le conseil municipal extraordinaire censé se dérouler samedi et permettre l'élection comme nouvel édile caluirard de Bastien Joint.

Pour ses opposants, les "choix obstinés" de Philippe Cochet se font "au mépris des habitants".

Dans un communiqué commun, l'ensemble des groupes d'opposition appelle le reste du conseil municipal, y compris les membres de la majorité "à enfin ouvrir les yeux et prendre conscience de la situation créée par la grave mise en cause de la probité de leur leader et cesser un soutien qui les discrédite".

Selon eux, cet épisode inattendu "renforce (leur) détermination à tourner cette page sombre de l'histoire de (leur) commune en construisant Caluire demain".