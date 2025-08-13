Près de Lyon : des coups de feu à Francheville, une histoire de coeur qui tourne mal ?

Pourtant, ce mardi soir vers 19h, ce sont bien des coups de feu qui ont claqué dans le quartier du Grillon. Un homme aurait tiré à trois reprises sur un véhicule stationné avant de prendre la fuite.
La gendarmerie de Francheville est chargée de l'enquête. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'une histoire de coeur qui tourne mal, avec une rivalité entre deux hommes.
Les problème est qu'au USA, les armes sont légalement autorisés alors que pas chez nous.Signaler Répondre
C'est ce qui fait que c'est d'autant plus grave en France.
Histoire de coeur ou Histoire de Cul .Telle est la question.Signaler Répondre
Des tirs pour une histoire à l'eau de rose , comme quoi , il n'y a pas que la drogue qui tue , l'amour tue ,mais moins souvent, heureusementSignaler Répondre
Ha bon c'est toi qui habite chez les bobos des BrotteauxSignaler Répondre
Pas "tout le monde". Environ 20 armes pour 100 habitants.Signaler Répondre
Chez Trump, c'est 120 armes pour 100 habitants.
Vous n'avez rien de plus croustillant ?Signaler Répondre
La voiture a vraiment du mal ??Signaler Répondre
Il y a bien longtemps les problèmes de coeur se réglaient en duel codifié, au moins pour la bourgeoisie ou l'aristocratie, ou dans les westerns. Ça avait plus de classe et surtout ça ne risquait pas les dommages collatéraux.Signaler Répondre
Comment ça se fait que tout le monde a un flingue de nos jour ?Signaler Répondre
On se croirait chez trump...