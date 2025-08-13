Près de Lyon : des coups de feu à Francheville, une histoire de coeur qui tourne mal ?

Pourtant, ce mardi soir vers 19h, ce sont bien des coups de feu qui ont claqué dans le quartier du Grillon. Un homme aurait tiré à trois reprises sur un véhicule stationné avant de prendre la fuite.

La gendarmerie de Francheville est chargée de l'enquête. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'une histoire de coeur qui tourne mal, avec une rivalité entre deux hommes.