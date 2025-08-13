Faits Divers

Près de Lyon : des coups de feu à Francheville, une histoire de coeur qui tourne mal ?

Il est rare que le nom de Francheville soit mêlé à un fait divers, d'autant plus avec des tirs d'arme de poing.

Pourtant, ce mardi soir vers 19h, ce sont bien des coups de feu qui ont claqué dans le quartier du Grillon. Un homme aurait tiré à trois reprises sur un véhicule stationné avant de prendre la fuite.

La gendarmerie de Francheville est chargée de l'enquête. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'une histoire de coeur qui tourne mal, avec une rivalité entre deux hommes.

6 commentaires
Le problème ! le 13/08/2025 à 15:13
Ex Précisions a écrit le 13/08/2025 à 14h04

Comment ça se fait que tout le monde a un flingue de nos jour ?
On se croirait chez trump...

Les problème est qu'au USA, les armes sont légalement autorisés alors que pas chez nous.
C'est ce qui fait que c'est d'autant plus grave en France.

Catalan le 13/08/2025 à 15:07

Histoire de coeur ou Histoire de Cul .Telle est la question.

Amen le 13/08/2025 à 14:59

Des tirs pour une histoire à l'eau de rose , comme quoi , il n'y a pas que la drogue qui tue , l'amour tue ,mais moins souvent, heureusement

La noblesse du caviar de chez lidl le 13/08/2025 à 14:24
PS a écrit le 13/08/2025 à 14h09

Il y a bien longtemps les problèmes de coeur se réglaient en duel codifié, au moins pour la bourgeoisie ou l'aristocratie, ou dans les westerns. Ça avait plus de classe et surtout ça ne risquait pas les dommages collatéraux.

Ha bon c'est toi qui habite chez les bobos des Brotteaux

roulette russe le 13/08/2025 à 14:20
Ex Précisions a écrit le 13/08/2025 à 14h04

Comment ça se fait que tout le monde a un flingue de nos jour ?
On se croirait chez trump...

Pas "tout le monde". Environ 20 armes pour 100 habitants.
Chez Trump, c'est 120 armes pour 100 habitants.

Memphis le 13/08/2025 à 14:15

Vous n'avez rien de plus croustillant ?

oui et alors le 13/08/2025 à 14:12

La voiture a vraiment du mal ??

PS le 13/08/2025 à 14:09

Il y a bien longtemps les problèmes de coeur se réglaient en duel codifié, au moins pour la bourgeoisie ou l'aristocratie, ou dans les westerns. Ça avait plus de classe et surtout ça ne risquait pas les dommages collatéraux.

Ex Précisions le 13/08/2025 à 14:04

Comment ça se fait que tout le monde a un flingue de nos jour ?
On se croirait chez trump...

