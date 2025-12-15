À Oullins, Vincent Collet décortique le leadership bien au-delà du basket

Invité par AS Réseaux Lyon, Vincent Collet a livré une conférence à des entrepreneurs lyonnais dense centrée sur le management humain et la construction du collectif.

Reçu à La Canopée mardi dernier, il a pu retourner dans une agglomération importante pour lui, puisque Vincent Collet a été joueur de l’ASVEL dans les années 1980, mais également coach de l'équipe villeurbannaise entre 2008 et 2010, avec un titre de champion de France à la clef.

Double médaillé olympique et figure légendaire du basket français, Vincent Collet n’a pas cherché à dérouler son palmarès. Il a préféré mettre l’accent sur ce qui, selon lui, fait la différence dans les groupes confrontés à une pression extrême : la clarté des rôles, la sincérité du discours et la priorité donnée au projet collectif.

La vision du coaching de Vincent Collet

Vincent Collet n’a jamais dissocié performance et culture. À Lyon, l’ancien sélectionneur a d’abord posé un constat presque sociologique pour expliquer sa méthode, fruit de quinze années passées sous pression avec l’équipe de France : “La culture française, c’est celle de la culpabilité, alors que la culture américaine, c’est se concentrer sur le positif”. Une opposition culturelle de style, qu’il analyse maintenant depuis les États-Unis, comme consultant pour l’équipe NBA des Cleveland Cavaliers.

Sélectionneur durant la période la plus faste du basket français, Vincent Collet a toujours revendiqué une approche tournée vers la valorisation du talent. Le travail individuel occupe une place centrale dans sa méthode, y compris lorsque le discours doit être exigeant. Mais pour lui, la performance ne se bâtit jamais sur la sanction ou la stigmatisation : “Un joueur n’est jamais sélectionné pour ce qu’il ne sait pas faire, mais pour ce qu’il fait très bien”, rappelle-t-il, estimant que le rôle du coach consiste d’abord à s’appuyer sur les forces, avant d’aborder les axes de progression.

Tony Parker, l’ASVEL et la transformation du leadership

À Lyon, cette réflexion sur le leadership résonne forcément avec le parcours de Tony Parker. Vincent Collet est revenu sur leurs premiers échanges en équipe de France, à une époque où le meneur incarnait déjà une réussite individuelle hors norme : “Quand je suis arrivé, Tony m’a demandé si le problème n’était pas qu’il était trop fort pour les autres. Je lui ai répondu que la question n’était pas là. Le vrai sujet, c’était : comment peut-il aider les autres à devenir meilleurs ?”

Un propos qui fait écho à la trajectoire actuelle de Tony Parker, président de l’ASVEL, qui est désormais impliqué dans le coaching avec l’équipe de France U17. Une évolution logique aux yeux de Vincent Collet, qui rappelle que “quand on devient coach, il ne s’agit plus de faciliter sa propre performance, mais celle des autres”, un changement de posture qu’il qualifie de “vrai basculement”.

À Lyon, Vincent Collet n’a pas livré de recette miracle, mais une lecture lucide du leadership, nourrie par les cultures qu’il a côtoyées et les figures qu’il a accompagnées. Une vision exigeante, profondément humaine, et particulièrement parlante dans une ville où l’ASVEL et Tony Parker occupent une place à part.