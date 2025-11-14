ASVEL

L'ancien sponsor de l’ASVEL condamné à payer plus de 5 millions d’euros au club de Tony Parker - Lyon Mag

C’est une petite victoire pour Tony Parker.

Le tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société Fedcom Media à verser plus de 5 millions d’euros à l’ASVEL, après les défauts de paiement de la plateforme Skweek.

Le sponsor maillot du club villeurbannais avait été mis en demeure par Tony Parker pour n’avoir versé que 5 millions d’euros sur les 18 millions prévus dans le contrat. 

Selon l’Equipe, la justice a condamné Fedcom Media à payer 3,327 millions d’euros à l’ASVEL et 1,684 million d’euros à l’ASVEL féminin. 

Ces ordonnances sont assorties de l'exécution provisoire de droit. Fedcom Media a maintenant 15 jours pour faire appel.

Cette affaire avait sérieusement mis en difficulté l'ASVEL sur le plan financier.

Tags :

ASVEL

Skweek

Fedcom Media

justice

sponsor

