Euroligue : l’ASVEL reçoit Monaco pour "le match des chefs" - Lyon Mag

Ce sont deux équipes rivales qui s’affrontent ce mercredi soir à la LDLC Arena.

L’ASVEL reçoit Monaco dans le cadre de la 12e journée d’Euroligue. Avant-derniers du classement, les Villeurbannais vont tenter de s’imposer face à des Monégasques qui les ont déjà battus en championnat de France cette saison. 

Cette affiche devrait séduire les amateurs de basket mais pas que. Ce "match des chefs" sera placé sous le signe de la gastronomie et promet un festival de saveurs. Au programme : des créations culinaires et des animations inédites qui feront vibrer tous vos sens". Plusieurs chefs viendront faire des démonstrations lors de chaque quart temps pour proposer une véritable surprise gastronomique aux spectateurs.

Le coup d’envoi sera donné à 20h.

