L'ASVEL s'incline de peu face à Monaco, le prodige Adam Atamna impressionne

En clôture de la 4e journée de Betclic Elite, Villeurbanne recevait son rival à Décines. Et les hommes de Pierric Poupet lançaient parfaitement la rencontre, bien aidés par des Nando de Colo et Adam Atamna très inspirés.

Ce dernier, prodige de seulement 17 ans, a d'ailleurs livré une prestation XXL avec 24 points inscrits. Le public villeurbannais est prévenu, il doit profiter de chaque match du joueur avant un possible départ vers d'autres cieux.

🚀 | Presta XXL demandée ? Adam Atamna s’occupe de la livraison ! 📦



Suivez la rencontre GRATUITEMENT sur DAZN 👉 https://t.co/m8Y10ExOV1#BetclicELITE @LDLCASVEL pic.twitter.com/Nl5ftoNDmN — DAZN France (@DAZN_FR) October 19, 2025

Malgré une avance confortable de 15 points à la première mi-temps, l'ASVEL se faisait rattraper. Mike James malmenait les Villeurbannais et Monaco remontait son retard.

A 2 minutes du buzzer, les deux formations étaient à égalité. Et le money time était cruel pour l'ASVEL, qui s'inclinait finalement pour la première fois de la saison (98-102).