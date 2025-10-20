ASVEL

L'ASVEL s'incline de peu face à Monaco, le prodige Adam Atamna impressionne

Ce dimanche soir, la LDLC Arena a vibré. Mais au terme du choc entre l'ASVEL et Monaco, c'est la Roca Team qui l'emporte (98-102).

En clôture de la 4e journée de Betclic Elite, Villeurbanne recevait son rival à Décines. Et les hommes de Pierric Poupet lançaient parfaitement la rencontre, bien aidés par des Nando de Colo et Adam Atamna très inspirés.

Ce dernier, prodige de seulement 17 ans, a d'ailleurs livré une prestation XXL avec 24 points inscrits. Le public villeurbannais est prévenu, il doit profiter de chaque match du joueur avant un possible départ vers d'autres cieux.

Malgré une avance confortable de 15 points à la première mi-temps, l'ASVEL se faisait rattraper. Mike James malmenait les Villeurbannais et Monaco remontait son retard.

A 2 minutes du buzzer, les deux formations étaient à égalité. Et le money time était cruel pour l'ASVEL, qui s'inclinait finalement pour la première fois de la saison (98-102).

Free Lyon le 20/10/2025 à 08:44

Encore une défaite à la maison , ce club est rentré dans le rang quelle tristesse d'etre humilié tous les 3 jours

