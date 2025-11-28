Deux joueurs de l’ASVEL sélectionnés pour le All Star Game 2025

Deux équipes All Stars s’affronteront le 28 décembre prochain sur le parquet de l’Accor Arena à Paris.

Si aucun joueur de l’ASVEL ne figure dans le All Star France, deux basketteurs villeurbannais ont été sélectionnés pour le All Star Monde. Mbaye Ndiaye figure dans le 5 majeur et Glynn Watson Jr fait partie de la liste des remplaçants.