Deux joueurs de l’ASVEL sélectionnés pour le All Star Game 2025

Deux joueurs de l'ASVEL sélectionnés pour le All Star Game 2025

Les sélections pour le prochain All Star Game ont été dévoilées ce vendredi par la LNB.

Deux équipes All Stars s’affronteront le 28 décembre prochain sur le parquet de l’Accor Arena à Paris. 

Si aucun joueur de l’ASVEL ne figure dans le All Star France, deux basketteurs villeurbannais ont été sélectionnés pour le All Star Monde. Mbaye Ndiaye figure dans le 5 majeur et Glynn Watson Jr fait partie de la liste des remplaçants.

