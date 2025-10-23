ASVEL

L’ASVEL défie Dubaï pour la première fois en Euroligue

C’est une grande première pour l’ASVEL.

Les basketteurs villeurbannais reçoivent Dubaï ce jeudi pour le compte de la 6e journée d’Euroligue.

A la LDLC Arena, les hommes de Pierric Poupet tenteront de ne pas se faire surprendre face à une surprenante équipe des Emirats arabes unis qui compte trois victoires pour sa première participation à la compétition. 

Les coéquipiers de David Lighty viseront, de leur côté, une deuxième victoire européenne et chercheront aussi à oublier la défaite frustrante face à Monaco dimanche en championnat.

La rencontre débutera à 19h30. 

Tags :

ASVEL-Dubaï

ASVEL

euroligue

villeurbanne

