L’ASVEL défie Dubaï pour la première fois en Euroligue

Les basketteurs villeurbannais reçoivent Dubaï ce jeudi pour le compte de la 6e journée d’Euroligue.
A la LDLC Arena, les hommes de Pierric Poupet tenteront de ne pas se faire surprendre face à une surprenante équipe des Emirats arabes unis qui compte trois victoires pour sa première participation à la compétition.
Les coéquipiers de David Lighty viseront, de leur côté, une deuxième victoire européenne et chercheront aussi à oublier la défaite frustrante face à Monaco dimanche en championnat.
La rencontre débutera à 19h30.
