Judiciaire

Condamné à Lyon dans l'affaire de la sextape, l'ancien maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau fait appel

Condamné à Lyon dans l'affaire de la sextape, l'ancien maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau fait appel
Condamné à Lyon dans l'affaire de la sextape, l'ancien maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau fait appel - LyonMag

Condamné à 4 ans de prison ferme et à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, Gaël Perdriau a fait appel ce vendredi.

L'ancien maire de Saint-Etienne, forcé de démissionner de son mandat et de renoncer aux municipales 2026, entend convoquer un nouveau procès, à l'instar de son ex-adjoint Samy Kefi-Jérôme et de Gilles Rossary-Langlet, qui ont également interjeté appel.

Les trois hommes, ainsi que l'ex-directeur de cabinet Pierre Gauttieri qui a choisi de ne pas faire appel de sa peine de 2 ans ferme, avaient été jugés à Lyon dans le cadre du procès du chantage à la sextape, une affaire politique qui avait permis de museler les ambitions de l'élu stéphanois Gilles Artigues, piégé par Samy Kefi-Jérôme et de Gilles Rossary-Langlet qui l'avaient filmé avec un escort-boy.

Malgré l'appel de ce jugement tombé le 1er décembre dernier au tribunal correctionnel de Lyon, Gaël Perdriau devra se rendre ce mardi au parquet de Saint-Etienne qui lui communiquera la date et le lieu de son incarcération à venir.

Contrairement aux autres prévenus, l'ancien édile a toujours clamé son innocence intégrale, ne reconnaissant aucune implication dans ce complot.

Tags :

Gaël Perdriau

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 12/12/2025 à 20:11

Un LR ou (ex-LR) condamné par la justice, accro au pouvoir, à faire appel comme le petit Nicolas, quels pléonasmes ;-)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.