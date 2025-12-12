Condamné à Lyon dans l'affaire de la sextape, l'ancien maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau fait appel

L'ancien maire de Saint-Etienne, forcé de démissionner de son mandat et de renoncer aux municipales 2026, entend convoquer un nouveau procès, à l'instar de son ex-adjoint Samy Kefi-Jérôme et de Gilles Rossary-Langlet, qui ont également interjeté appel.

Les trois hommes, ainsi que l'ex-directeur de cabinet Pierre Gauttieri qui a choisi de ne pas faire appel de sa peine de 2 ans ferme, avaient été jugés à Lyon dans le cadre du procès du chantage à la sextape, une affaire politique qui avait permis de museler les ambitions de l'élu stéphanois Gilles Artigues, piégé par Samy Kefi-Jérôme et de Gilles Rossary-Langlet qui l'avaient filmé avec un escort-boy.

Malgré l'appel de ce jugement tombé le 1er décembre dernier au tribunal correctionnel de Lyon, Gaël Perdriau devra se rendre ce mardi au parquet de Saint-Etienne qui lui communiquera la date et le lieu de son incarcération à venir.

Contrairement aux autres prévenus, l'ancien édile a toujours clamé son innocence intégrale, ne reconnaissant aucune implication dans ce complot.