Article censuré de Mediapart : Gaël Perdriau évoque l'enregistrement clandestin de propos "pas jolis" sur Laurent Wauquiez

Le maire de Saint-Etienne révèle que l'article contenait des propos "pas jolis" qu'il avait tenu concernant Laurent Wauquiez et issus "d'enregistrements clandestins et illégaux". Sans le nommer, il accuse Gilles Artigues, son ancien 1er adjoint et victime du chantage présumé à la sextape, de l'avoir enregistré.

"Dès lors qu'enregistrer une personne à son insu est interdit par la loi, il va de soi pour moi que la divulgation et la publication de ces échanges en petit comité, totalement privés, qui n'ont pas vocation à circuler, sont illégales", a indiqué Gaël Perdriau avant la tenue du conseil municipal stéphanois ce lundi.

L'édile de Saint-Etienne a tenu à expliquer pourquoi il avait pu avoir des propos véhéments envers Laurent Wauquiez : "Sur cet échange en particulier, certes qui est vif (...), je rappelle le contexte : on est en 2017. Au printemps, je soutiens la candidature de Bruno Le Maire à la primaire de l'UMP. Ce qui me vaut les foudres du président de Région d'alors, Laurent Wauquiez. J'ignorais totalement la haine qu'il portait à Bruno Le Maire. Il m'a demandé instamment de retirer mon soutien, sans quoi je m'exposais à des représailles. Pas seulement ma personne mais également la ville de Saint-Etienne. Représailles qu'il a mis à exécution jusqu'en 2019 par le retrait d'un certain nombre de subventions".

La meilleure défense, c'est l'attaque dit-on en football, ce sport si négligé dans la Loire. Alors Gaël Perdriau met le paquet pour faire passer Laurent Wauquiez pour le méchant dans cette histoire.

"La Toussaint de la même année, alors que nos relations sont déjà froides pour les raisons que je viens d'expliquer, Laurent Wauquiez évoque dans une interview sur RTL des zones de non-droit sur le territoire national. Qu'il appelle les quartiers perdus de la République auxquels il assimile Saint-Etienne. Evidemment, ça m'est insupportable et je réagis dans les médias en expliquant que ses propos sont très loin de la réalité que l'on vit. Je m'oppose pour défendre ma ville face à ses attaques gratuites et bassement politiciennes", conclut l'élu exclu des Républicains.