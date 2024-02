Saint-Valentin : pour les Verts, Laurent Wauquiez "vit sa plus belle histoire d'amour avec l'extrême-droite"

Les écologistes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont décidé de célébrer une union qui s'ignore : celle entre Laurent Wauquiez et l'extrême-droite.

Outre un montage vidéo où le président de la Région se montre très courtois avec l'élue Isabelle Surply (ex-RN) lors d'une réunion Zoom, le groupe des Verts estime que "les avances se multiplient à destination des groupes d’extrême-droite. Reprenant parfois de façon éhontée leurs fantasmes xénophobes et leurs paniques morales, le président de la Région n’en est plus à du simple flirt mais à la sérénade appuyée aux élus" d'extrême-droite. "Les propositions de Laurent Wauquiez sont applaudies copieusement sur les bancs de l’extrême-droite : sur l’immigration, sur la sécurité, mais aussi sur les acteurs culturels et les associations à mettre au pas, sur les autorités administratives qu’il faudrait démanteler, sur le roman national qui glorifie le fantasme d’une France identitaire, éternelle, chrétienne".

"Dans sa conquête du pouvoir, Laurent Wauquiez a décidé de sacrifier l’écologie et la justice sociale pour mieux épouser les dérives climatosceptiques et trumpistes de l’extrême-droite. Au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le cordon sanitaire a disparu depuis bien longtemps, au profit d’une histoire d’amour bien indigeste", poursuivent ses opposants.