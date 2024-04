Ski et dîner au Japon : les socialistes réclament les factures à Laurent Wauquiez

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes changera-t-il de méthode alors que le groupe socialiste passe à l'action concernant le voyage organisé en catimini au Japon et révélé ce samedi par Le Monde ?

Dans un courrier adressé à Laurent Wauquiez, mais aussi à Franck Colcombet, président d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Najat Vallaud-Belkacem et les élus de son groupe exigent de savoir qui a payé.

Au centre de leurs interrogations : le séjour du 9 au 11 mars à la station de ski de Kiroro. Les socialistes veulent savoir si c'est la Région ou Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui a payé pour l'hôtel, les repas, les forfaits et la location de matériel sur place, ainsi que pour les billets d'avion pour s'y rendre et en repartir.

Il est aussi demandé à Laurent Wauquiez de fournir "l'ensemble des factures pour la tenue du dîner ainsi que la liste des invités", en référence au repas donné dans un hôtel de luxe avec 150 élus et chefs d'entreprise français et japonais. Au Courtyard by Marriott de Nagoya, ils avaient eu droit au menu suivant imaginé et servi par le chef Christophe Paucod : cervelle de canut, burger de saucisson pistaché, quenelle de brochet, saumon du mont Fuji, lentilles du Puy, boudins noir et blanc truffé, dessert aux marrons de l’Ardèche…

Si l'ancien président des Républicains refuse de s'exécuter, la CADA sera saisie par ses opposants.