"Pionnière de l’hydrogène" : la Région remet les clés de son 100ème véhicule hydrogène

C’est le 100ème véhicule hydrogène financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui a été remis ce jeudi à l’entreprise PUM.

La filiale de l’entreprise Saint-Gobain spécialisée dans la production, la transformation et la distribution de matériaux, propose des solutions innovantes en matériaux de synthèse aux entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’aménagement extérieur. Dès à présent, la société aura à sa disposition le fourgon Renault Master Van H2-TECH, roulant à l’hydrogène avec une autonomie de 400km et un temps de recharge de cinq minutes.

"Ce véhicule utilitaire très autonome, va permettre à l’entreprise d’assurer la livraison zéro émission des petits chantiers en centre-ville de Lyon. Rattaché à l’agence PUM de Vénissieux, il pourra se recharger en 5 minutes à la station toute proche du réseau de plus de 15 points de distribution d’HYmpulsion en cours de déploiement", indique Pierre Roux, directeur logistique en charge des projets de décarbonisation de PUM.

Une remise de clés solennelle entourée d’acteurs majeurs de l’industrie hydrogène tels que la coentreprise de Renault Group et Plug, Hyvia ou encore la société HYmpulsion qui déploie les stations à hydrogène dans toute la région.

"Pionnière de l’hydrogène, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait de la mobilité la première pierre de sa stratégie régionale H2. Sur la base de son projet Zero Emission Valley et de son appel à manifestation d’intérêt proposant des aides à l’acquisition de véhicules, la Région vise le déploiement de 450 véhicules H2, en s’appuyant sur la mobilisation des constructeurs et notamment Hyvia", précise Thierry Kovacs, vice-président délégué à l’Environnement et l’écologie positive de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Un projet d’envergure qui s’accompagne du déploiement de plus de 15 stations de recharge à hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes, le tout possible grâce à l’aide de l’Union Européenne (CINEA). Ensemble, les aides de l’Union Européenne et de la Région varient pour les véhicules utilitaires entre 23 800€ et 37 400€ selon la taille des entreprises.