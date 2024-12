Laurent Wauquiez : le Parquet national financier enquête sur un sondage commandé par la Région avant les élections

Selon l'AFP, les investigations déjà en cours sur les collaborateurs de Laurent Wauquiez concernent également une étude d'opinion commandée par la collectivité en 2021, juste avant l'élection régionale. Contre 6000 euros, Mediascopie avait analysé l'impact des interviews de l'ex-président sur le public, affinant "les propos du candidat en fonction des réactions d'un groupe politique donné".

Pour la Chambre régionale des comptes, cela présentait "un intérêt politique personnel pour l'intéressé (Laurent Wauquiez ndlr), mais pas nécessairement un intérêt public local" pour la Région.

Pour rappel, concernant le volet original de l'enquête le PNF avait décidé en décembre 2020 d'ouvrir une enquête sur l'emploi d'Ange Sitbon, un collaborateur de Laurent Wauquiez, en charge de la relation avec les élus locaux à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La chambre régionale des comptes (CRC) avait jugé qu'il était trop rémunéré. Le salaire de 9000 euros du proche du président de la Région avait déjà été jugé "disproportionné" par la CRC en octobre 2019. Les 97 autres responsables du service perçoivent en moyenne 4000 nets mensuels.

Dans un communiqué, le groupe socialiste présidé par Najat Vallaud-Belkacem se félicite de cette nouvelle : "L’enjeu est d’autant plus grave que Laurent Wauquiez se positionne en vue de l’élection présidentielle de 2027. Il est impératif que toute la lumière soit faite sur ses pratiques et que les responsabilités soient pleinement assumées. Nous espérons que l’enquête du PNF fera toute la lumière sur ces agissements et nous continuerons à défendre une gestion publique transparente et responsable, respectueuse de l’argent des contribuables. Il est temps que les responsables de ces dérives répondent de leurs actes".