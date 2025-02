Guerre ouverte entre la Région et l'OFB : un élu porte plainte contre Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le conseiller spécial se sont probablement fait des amis agriculteurs qu'ils croiseront ce mercredi au Salon de l'Agriculture. Mais l'Etat et les groupes d'opposition à la Région sont furieux.

A tel point qu'un élu écologiste a décidé de porter plainte contre Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez qu'il accuse de détournement de fonds publics.

Pierre Janot, par ailleurs avocat à Grenoble, estime que "les récentes déclarations de Laurent Wauquiez demandant la suppression de l’OFB et surtout proposant une aide juridique pour se défendre contre les agents de l’État travaillant sous l’égide du procureur de la République" représentent la preuve de ce qu'il soupçonne.

Selon lui, le président de la collectivité et le conseiller spécial ont utilisé "les moyens administratifs et financiers de la Région pour lancer une campagne visant à destituer et décrédibiliser les agents œuvrant pour la justice environnementale".

Pour rappel, une lettre de Laurent Wauquiez et Fabrice Pannekoucke adressée aux propriétaires d'exploitations agricoles du territoire le 7 février dernier accusait l'OFB d'être "une coalition d'idéologues qui entend vous (les agriculteurs ndlr) empêcher de travailler et de vivre dignement". Les élus LR estimaient que le budget alloué à l'OFB en 2024 - 659 millions d'euros - aurait été "mieux employé à soutenir le renouvellement des générations, la reconstitution des cheptels, l'investissement productif".

Depuis, la préfète de région ainsi que la ministre de la Biodiversité Agnès Pannier-Runacher ont dénoncé ces accusations, plutôt bien accueillies chez les agriculteurs.