Explosion mortelle chez Elkem à Saint-Fons : la CGT exige une enquête approfondie

Dans un communiqué, la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT), la CGT et le syndicat CGT Elkem Saint-Fons expriment leur "plus profonde solidarité" envers les victimes, leurs familles et leurs proches.

Les organisations syndicales saluent également le professionnalisme des salariés présents sur le site ainsi que l’intervention des équipes de secours internes et externes, dont l’action coordonnée a permis de maîtriser le sinistre et de sécuriser la zone.

Pour la CGT, cet accident pose de lourdes questions sur les conditions de travail et de sécurité. "Aucun travailleur ne doit quitter l’entreprise blessé ou pire encore", affirme le syndicat, qui juge l’accident "intolérable" sur un site industriel à hauts risques, de surcroît où une personne avait déjà perdu la vie en 2016 suite à une explosion.

La CGT estime qu’il ne s’agit pas d’une catastrophe imprévisible mais d’un accident industriel lié à l’organisation du travail, à l’évaluation des risques et aux politiques de prévention mises en œuvre par la direction.

Les organisations syndicales exigent désormais une enquête approfondie, associant notamment l’Inspection du travail, la CARSAT et les représentants du personnel, afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l’accident et d’identifier les responsabilités. Elles demandent une transparence totale sur les causes de l’explosion et sur les mesures correctives envisagées.

De son côté, le parquet de Lyon conduit une enquête ouverte du chef de blessures involontaires par personne morale suivies d’incapacité supérieure à trois mois et d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail.

La CGT annonce par ailleurs qu’elle accompagnera les salariés et les familles dans leurs démarches, notamment pour la reconnaissance en accident du travail, la prise en charge des conséquences humaines et psychologiques, ainsi que l’exercice éventuel du droit de retrait et du droit d’alerte. Elle appelle enfin à un renforcement durable des moyens de prévention, estimant que la sécurité des salariés est incompatible avec les logiques de réduction des coûts et de sous-traitance excessive.