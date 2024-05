Réforme du choc des savoirs : grève dans les écoles publiques du Rhône ce mardi

Une nouvelle journée de grève se prépare dans l’éducation nationale, elle aura lieu ce mardi à l’appel des principaux syndicats, à savoir la CGT éduc’action, FNEC FP-FO, SUD éducation, CNT Education, avec le soutien de la FCPE du Rhône.

Ces derniers protestent contre la réforme du choc des savoirs. Une réforme qui vise notamment à créer dès la rentrée prochaine des groupes de niveaux en mathématiques et en français pour les classes de 6e et de 5e.

Les syndicats voient d’un mauvais œil ces "nouveaux programmes, la labellisation des manuels et la généralisation à tous les cycles des évaluations nationales qui vont restreindre la liberté pédagogique et remettre en cause la professionnalité des enseignant·es ; le DNB couperet et les « prépa secondes » vont aggraver le tri social".

Les organisations appellent les personnels des écoles à organiser une journée "collège désert" ce jeudi 16 mai.

D’ici là, des perturbations sont attendues ce mardi dans les classes de maternelles, primaires et collèges du Rhône, ainsi que dans les lycées.

À noter aussi qu’une manifestation se tiendra à 14h ce mardi devant le rectorat de Lyon dans le 7e arrondissement.

Une autre journée de mobilisation est attendue le samedi 25 mai "contre le choc des savoirs, pour le choc des moyens et des salaires pour l’École publique".