Alerte aux orages dans le Rhône : la SNCF invite à reporter les voyages ce lundi

Un début de semaine perturbé du côté du ciel et peut-être sur les rails. Météo France a placé ce lundi 22 départements de l’est du pays en vigilance orange aux orages avec au bout de violents coups de tonnerre, de fortes rafales de vent, de la grêle et des cumuls importants de pluie.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le Rhône est concerné tout comme la Loire, l’Ain, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et l’Allier. C’est la raison pour laquelle la SNCF a tenu à faire des recommandations pour ce lundi. "En raison de la mise en vigilance orages et vents violents sur plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la SNCF vous invite à décaler votre voyage et sinon à vérifier la circulation de vos trains avant départ", indique la SNCF.

La fin de la vigilance orange aux orages est prévue en fin de soirée ce lundi.