Canicule à Lyon : la journée la plus chaude, c’est ce mercredi !

Le Rhône reste en vigilance orange canicule ce mercredi. Le thermomètre pourrait atteindre les 39°C au cours de la journée sur l’agglomération lyonnaise. Une nouvelle nuit tropicale se prépare également puisque le mercure ne descendra pas en dessous des 22°C à Lyon.

Il s’agira en tout cas de l'une des dernières journées les plus chaudes sur le département puisqu’on devrait retrouver des normales de saison dès la fin de semaine. Météo France annonce jusqu’à 31°C ce jeudi, 32°C ce vendredi, 33°C ce samedi puis 28°C ce dimanche. La pluie devrait également être au rendez-vous de la fin du week-end.

Face à la canicule, plusieurs mesures sont encore mises en place ce mercredi à Lyon comme l’ouverture plus tardive des parcs (jusqu’à minuit pour les parcs Blandan et Gerland et 23h30 pour le parc de la Tête d’Or) et des horaires prolongés pour les piscines de 7h à 20h. A noter également que trois musées ouvriront gratuitement leurs portes dès ce midi.