Culture

Eglise Saint-Bernard transformée en salle d'escalade à Lyon : "Un véritable scandale"

Eglise Saint-Bernard transformée en salle d'escalade à Lyon : "Un véritable scandale"

Le projet de transformation de l'église Saint-Bernard, fermée au public depuis deux décennies et désacralisée, en salle d'escalade et espace de coworking ne fait pas l'unanimité à Lyon.

Dans un communiqué, l'association Saint Bernard de Lyon critique la vision des écologistes, estimant faire face à "un véritable scandale fait à nos anciens, aux ouvriers, aux canuts, aux plus pauvres, qui se sont sacrifiés pour construire cette église".

"Notre association, crée en 2003 pour défendre la mémoire de ce lieu et de son histoire, a empêché sa démolition, a retracé son histoire complète depuis sa construction, en y révélant en autre les splendides vitraux de Lucien Bégule. (...) Aujourd’hui après nos vingt-trois demandes de la refaire vivre comme ils l’avaient demandé, pour respecter la mémoire de nos anciens, faire respecter le testament du donateur, la mairie de Lyon et tous ces élus n’ont eu que mépris, et piétinements de leur volonté et de leur mémoire", dénonce la présidente Nicole Hugon.

Pour rappel, le projet prévoit la réhabilitation de 1 800 m2 afin d’y installer une salle d’escalade, complétée par des espaces de yoga, fitness, un café-restauration ainsi que des bureaux et du co-working. Un investissement estimé à près de 4,85 millions d’euros. Les travaux dans l'ancienne église du 1er arrondissement doivent débuter à l'été 2026, pour une ouverture en 2029.

Tags :

église saint-bernard

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
AulasTrump le 18/12/2025 à 10:59

Avec Aulas, cette église sera restaurée, agrandie, et dépassera St. Pierre de Rome en magnificence.
Et les, poules auront des dents.

Signaler Répondre
avatar
Inutile le 18/12/2025 à 10:38
Ex Précisions a écrit le 18/12/2025 à 09h05

C'est top, maintenant c'est certain tous les cathos lyonnais ne vont pas voter écolo ;-)

Les cathos extrémistes ne votent ecolo , donc ?

Signaler Répondre
avatar
Zombie sans religion le 18/12/2025 à 10:37

Les Français n'ont plus de respect pour leur histoire et donc pour eux-mêmes car ils n'ont plus conscience d'être une communauté à défendre.

Le sens de l'honneur a complètement disparu : la directrice du Louvre ne démissionne même pas après le casse du siècle, la mairie de Lyon ne respecte pas les volontés de la famille qui avait donné le terrain pour l'église Saint-Bernard, etc.

Nous vivons une époque très pauvre du point de vue moral et spirituel !!

Signaler Répondre
avatar
ecologie mon amour le 18/12/2025 à 10:36

M.Aulas qu'allez vous faire de ce bätiment?

Signaler Répondre
avatar
RV90L le 18/12/2025 à 10:33

Avec cette annonce, ELLV a décidé d’activer la machine à perdre….

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 18/12/2025 à 10:30

Attention le fantôme est dans les lieux,lui,rêve de l'hôtel de ville aulas-fantomas,si proche de l'opéra....."le fantôme de l'opéra"...

Signaler Répondre
avatar
l'aube blanche le 18/12/2025 à 10:23

cela pourrait être pire, imaginez que la mairie ou la métropole décide d'y reloger tous les sans abris et migrants qui vivent dehors ?

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 18/12/2025 à 10:21

sincèrement pourquoi se torturer ? Ce bâtiment est inutilisé autant lui redonner de la vie.

Signaler Répondre
avatar
Romi le 18/12/2025 à 10:21

Le bâtiment interdit au public qui menace ruine est désacralisé depuis le siècle dernier.

Faut-il le voir remplacé par un immeuble… ou un parking ?

Signaler Répondre
avatar
Libération 2026 le 18/12/2025 à 10:07

Concertation et consultation des écolos comme d'habitude pour aboutir à ce projet ? Une manière de concerter qui prendra fin dans quelques mois suite à la véritable consultation des lyonnais au mois de mars.

Signaler Répondre
avatar
Pour tous le 18/12/2025 à 10:06

L'Église deviendra utile pour davantage de monde, c'est un exemple pour de nombreux grands édifices abandonnés dont la rénovation coûtent très cher à la collectivité.

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 18/12/2025 à 09:57

C'est remarquable d'observer la capacité que nous avons à nous auto-détruire.
On peut certainement parler de haine contre notre histoire, notre identité, notre culture.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 18/12/2025 à 09:05

C'est top, maintenant c'est certain tous les cathos lyonnais ne vont pas voter écolo ;-)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.