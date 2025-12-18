Eglise Saint-Bernard transformée en salle d'escalade à Lyon : "Un véritable scandale"

Dans un communiqué, l'association Saint Bernard de Lyon critique la vision des écologistes, estimant faire face à "un véritable scandale fait à nos anciens, aux ouvriers, aux canuts, aux plus pauvres, qui se sont sacrifiés pour construire cette église".
"Notre association, crée en 2003 pour défendre la mémoire de ce lieu et de son histoire, a empêché sa démolition, a retracé son histoire complète depuis sa construction, en y révélant en autre les splendides vitraux de Lucien Bégule. (...) Aujourd’hui après nos vingt-trois demandes de la refaire vivre comme ils l’avaient demandé, pour respecter la mémoire de nos anciens, faire respecter le testament du donateur, la mairie de Lyon et tous ces élus n’ont eu que mépris, et piétinements de leur volonté et de leur mémoire", dénonce la présidente Nicole Hugon.
Pour rappel, le projet prévoit la réhabilitation de 1 800 m2 afin d’y installer une salle d’escalade, complétée par des espaces de yoga, fitness, un café-restauration ainsi que des bureaux et du co-working. Un investissement estimé à près de 4,85 millions d’euros. Les travaux dans l'ancienne église du 1er arrondissement doivent débuter à l'été 2026, pour une ouverture en 2029.
Avec Aulas, cette église sera restaurée, agrandie, et dépassera St. Pierre de Rome en magnificence.Signaler Répondre
Et les, poules auront des dents.
Les cathos extrémistes ne votent ecolo , donc ?Signaler Répondre
Les Français n'ont plus de respect pour leur histoire et donc pour eux-mêmes car ils n'ont plus conscience d'être une communauté à défendre.Signaler Répondre
Le sens de l'honneur a complètement disparu : la directrice du Louvre ne démissionne même pas après le casse du siècle, la mairie de Lyon ne respecte pas les volontés de la famille qui avait donné le terrain pour l'église Saint-Bernard, etc.
Nous vivons une époque très pauvre du point de vue moral et spirituel !!
M.Aulas qu'allez vous faire de ce bätiment?Signaler Répondre
Avec cette annonce, ELLV a décidé d’activer la machine à perdre….Signaler Répondre
Attention le fantôme est dans les lieux,lui,rêve de l'hôtel de ville aulas-fantomas,si proche de l'opéra....."le fantôme de l'opéra"...Signaler Répondre
cela pourrait être pire, imaginez que la mairie ou la métropole décide d'y reloger tous les sans abris et migrants qui vivent dehors ?Signaler Répondre
sincèrement pourquoi se torturer ? Ce bâtiment est inutilisé autant lui redonner de la vie.Signaler Répondre
Le bâtiment interdit au public qui menace ruine est désacralisé depuis le siècle dernier.Signaler Répondre
Faut-il le voir remplacé par un immeuble… ou un parking ?
Concertation et consultation des écolos comme d'habitude pour aboutir à ce projet ? Une manière de concerter qui prendra fin dans quelques mois suite à la véritable consultation des lyonnais au mois de mars.Signaler Répondre
L'Église deviendra utile pour davantage de monde, c'est un exemple pour de nombreux grands édifices abandonnés dont la rénovation coûtent très cher à la collectivité.Signaler Répondre
C'est remarquable d'observer la capacité que nous avons à nous auto-détruire.Signaler Répondre
On peut certainement parler de haine contre notre histoire, notre identité, notre culture.
C'est top, maintenant c'est certain tous les cathos lyonnais ne vont pas voter écolo ;-)Signaler Répondre