Eglise Saint-Bernard transformée en salle d'escalade à Lyon : "Un véritable scandale"

Dans un communiqué, l'association Saint Bernard de Lyon critique la vision des écologistes, estimant faire face à "un véritable scandale fait à nos anciens, aux ouvriers, aux canuts, aux plus pauvres, qui se sont sacrifiés pour construire cette église".

"Notre association, crée en 2003 pour défendre la mémoire de ce lieu et de son histoire, a empêché sa démolition, a retracé son histoire complète depuis sa construction, en y révélant en autre les splendides vitraux de Lucien Bégule. (...) Aujourd’hui après nos vingt-trois demandes de la refaire vivre comme ils l’avaient demandé, pour respecter la mémoire de nos anciens, faire respecter le testament du donateur, la mairie de Lyon et tous ces élus n’ont eu que mépris, et piétinements de leur volonté et de leur mémoire", dénonce la présidente Nicole Hugon.

Pour rappel, le projet prévoit la réhabilitation de 1 800 m2 afin d’y installer une salle d’escalade, complétée par des espaces de yoga, fitness, un café-restauration ainsi que des bureaux et du co-working. Un investissement estimé à près de 4,85 millions d’euros. Les travaux dans l'ancienne église du 1er arrondissement doivent débuter à l'été 2026, pour une ouverture en 2029.