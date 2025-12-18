Lyon : incident technique, le métro B circulait partiellement ce jeudi matin

Ce jeudi matin, dès 5h, la ligne maudite des TCL ne circulait qu'entre Charpennes et Stade de Gerland. Les stations Gare d'Oullins, Oullins Centre et Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud n'étaient pas desservies à cause d'un incident technique sur une rame.
"Afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée entre les stations de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud et Debourg, permettant ainsi de pallier l’interruption temporaire de la ligne. Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements tout au long du parcours", indiquent les TCL.
La reprise progressive du trafic a eu lieu avant 8h30.
On voit bien que vous ne les supportez pas les "petits bobos"...Signaler Répondre
On a l'habitude, chez les écolos c'est l'indignation sélective à géométrie variable...
C'est bien la peine d'avoir creusé de plus d'un milliard l'endettement du Sytral pour un métro défaillant et des accès bloqués aux personnes à mobilité réduite.Signaler Répondre
Et ça veut faire circuler les métros H24 les weekends !Signaler Répondre
La démagogie de Bernard, à des fins électorales, n'a plus de limites !
A fuera !
Une journée normale dans les métros, merci Bernard !Signaler Répondre
Y a du boulot pour le 24/24...Signaler Répondre
tu as des petits bobos , tu es bien à plaindreSignaler Répondre
Vous inquiétez pas si jamais les bobos verts sont réélus , le métro circulera la nuit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Signaler Répondre