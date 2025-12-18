Lyon : incident technique, le métro B circulait partiellement ce jeudi matin

Ce jeudi matin, dès 5h, la ligne maudite des TCL ne circulait qu'entre Charpennes et Stade de Gerland. Les stations Gare d'Oullins, Oullins Centre et Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud n'étaient pas desservies à cause d'un incident technique sur une rame.

"Afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée entre les stations de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud et Debourg, permettant ainsi de pallier l’interruption temporaire de la ligne. Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements tout au long du parcours", indiquent les TCL.

La reprise progressive du trafic a eu lieu avant 8h30.