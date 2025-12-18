Lyon : incident technique, le métro B circulait partiellement ce jeudi matin

Transports

Lyon : incident technique, le métro B circule partiellement ce jeudi - LyonMag

Nouvelle galère pour les usagers du métro B.

Ce jeudi matin, dès 5h, la ligne maudite des TCL ne circulait qu'entre Charpennes et Stade de Gerland. Les stations Gare d'Oullins, Oullins Centre et Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud n'étaient pas desservies à cause d'un incident technique sur une rame.

"Afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée entre les stations de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud et Debourg, permettant ainsi de pallier l’interruption temporaire de la ligne. Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements tout au long du parcours", indiquent les TCL.

La reprise progressive du trafic a eu lieu avant 8h30.

metro B

7 commentaires
Chris696969 le 18/12/2025 à 09:37
oh ! a écrit le 18/12/2025 à 08h04

tu as des petits bobos , tu es bien à plaindre

On voit bien que vous ne les supportez pas les "petits bobos"...

On a l'habitude, chez les écolos c'est l'indignation sélective à géométrie variable...

GLOUGLOU 1er le 18/12/2025 à 09:24

C'est bien la peine d'avoir creusé de plus d'un milliard l'endettement du Sytral pour un métro défaillant et des accès bloqués aux personnes à mobilité réduite.

Métro mon amour...ou pas le 18/12/2025 à 09:12

Et ça veut faire circuler les métros H24 les weekends !
La démagogie de Bernard, à des fins électorales, n'a plus de limites !
A fuera !

Ex Précisions le 18/12/2025 à 09:02

Une journée normale dans les métros, merci Bernard !

Usagerb le 18/12/2025 à 08:10

Y a du boulot pour le 24/24...

oh ! le 18/12/2025 à 08:04
déçu a écrit le 18/12/2025 à 07h35

Vous inquiétez pas si jamais les bobos verts sont réélus , le métro circulera la nuit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tu as des petits bobos , tu es bien à plaindre

déçu le 18/12/2025 à 07:35

Vous inquiétez pas si jamais les bobos verts sont réélus , le métro circulera la nuit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

