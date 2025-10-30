Transports

Pas de métro B ce dimanche matin à Lyon

Photo d'illustration - LyonMag

Une information à bien prendre en compte avec la fin des vacances de la Toussaint.

Attention si vous avez prévu de prendre le métro B ce dimanche 2 novembre au matin. La ligne sera en effet à l’arrêt jusqu’à 11h en raison d’essais pour renforcer la capacité et le confort des voyageurs.

Des bus relais toutes les 10 à 15 minutes seront mis en place pour faire face à cette interruption. Ils desserviront les stations de Gare Part-Dieu Vivier Merle à Saint Genis-Laval Hôpital Sud. A noter que l’arrêt Gare d’Oullis sera reporté à Orsel et Pont d’Oullins tandis que l’arrêt Stade de Gerland ne sera pas desservi.

Pour effectuer le trajet entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Charpennes, les TCL recommandent d’emprunter le tramway T1 ainsi que les lignes de bus C2 ou 70.

1 commentaire
HardRockeuse le 30/10/2025 à 07:18

et une fois de plus…..

