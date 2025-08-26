Lyon : une vaste étude patrimoniale lancée pour restaurer l’Hôtel de Ville

Ce diagnostic de grande envergure, qui durera deux ans, "vise à réaliser d’un côté un diagnostic sanitaire et thermique, et de l’autre à expertiser un patrimoine architectural, décoratif et mobilier remarquable," précise la collectivité.
Financée par la Ville à hauteur de 250 000 euros, avec une participation de l’État estimée à 85 000 euros dans le cadre de la 4e Convention Patrimoine État-Ville, l’étude a été confiée au cabinet RL&Associés, accompagné de restaurateurs spécialisés et du bureau Thermifluides pour la partie énergétique.
Classé Monument historique depuis 1886, l’Hôtel de Ville souffre aujourd’hui d’une importante dégradation liée au temps. L’étude doit permettre de hiérarchiser les futurs travaux, allant de la mise aux normes d’accessibilité au confort thermique d’été, en passant par la réduction des consommations énergétiques.
"La Ville de Lyon se réjouit de confier à RL&Associés une vaste étude patrimoniale afin de définir les enjeux de conservation et de restauration de l’Hôtel de Ville, tout en intégrant une réflexion sur le confort d’usage," souligne Sylvain Godinot, adjoint au maire délégué à la Transition écologique et au patrimoine.
Excellente nouvelleSignaler Répondre
ce magnifique Hôtel de Ville a grandement besoin d’être entretenu
car il faut bien le dire depuis Michel Noir plus rien n’a été fait
Normal l'entretien normal et régulier a été abandonné il y a 20 ans.....et vu l'usage intensif avec les réceptions à gogo....Signaler Répondre
depuis 5 ans
Vu l'état actuel de l'hotel de ville (façades, huisseries hors d'age, absence d'isolation thermique...) il est urgent d'engager (enfin) de tels travaux mais l'enveloppe de 250000€ pour la seule étude préalable semble excessive (les services techniques de la ville ne pourraient-ils pas se charger d'une bonne partie de cette étude?).Signaler Répondre
Le rayonnement de Lyon pourra retrouver son lustre une fois débarrassé de l'étouffoir écologistes.Signaler Répondre
Blanchir la façade,michel noir l'a fait,et ça a tenue pas aussi longtemps que prévu,par contre ça a coûté un bras aux contribuables de l'époque.....ça par contre tient toujours,n'est-ce pas etienne blanc,que ce n'est plus aussi simple qu'avant de blanchir?.....Signaler Répondre
Ce type de comparaison n'a aucun sens. Heureusement que nos anciens n'avaient pas la même approche, sinon Lyon serait une ville bien triste avec des bâtiments uniformes, sans caractère , ni architecture....Signaler Répondre
Ça fait presque 15 "ans" de SMIC net (1426,30€/mois aujourd'hui), plus d'1/3 de carrière.Signaler Répondre
Je suis à fond pour l'entretien de notre patrimoine, mais il y en a qui se gavent un peu trop avec les impôts des autres...
M le maire Doucet prépare son petit confort au cas ou il serait réélu. Je croyais qu'il n'y avait plus d'argent vu le déficit de la France et qu'il fallait se serrer la ceinture.Signaler Répondre
S'il fallait une démonstration, vous l'avez votre remarque souligne leur volonté d'œuvrer pour l'intérêt général et plus précisément pour la grandeur et le rayonnement de Lyon.Signaler Répondre
Ça sent l'augmentation de la taxe foncière...Signaler Répondre
250 000 € le diagnostic ?Signaler Répondre
Ils embauchent RL&Associés ? A ce prix ils doivent être bien payés ;-)
