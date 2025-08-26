Lyon : une vaste étude patrimoniale lancée pour restaurer l’Hôtel de Ville

Ce diagnostic de grande envergure, qui durera deux ans, "vise à réaliser d’un côté un diagnostic sanitaire et thermique, et de l’autre à expertiser un patrimoine architectural, décoratif et mobilier remarquable," précise la collectivité.

Financée par la Ville à hauteur de 250 000 euros, avec une participation de l’État estimée à 85 000 euros dans le cadre de la 4e Convention Patrimoine État-Ville, l’étude a été confiée au cabinet RL&Associés, accompagné de restaurateurs spécialisés et du bureau Thermifluides pour la partie énergétique.

Classé Monument historique depuis 1886, l’Hôtel de Ville souffre aujourd’hui d’une importante dégradation liée au temps. L’étude doit permettre de hiérarchiser les futurs travaux, allant de la mise aux normes d’accessibilité au confort thermique d’été, en passant par la réduction des consommations énergétiques.

"La Ville de Lyon se réjouit de confier à RL&Associés une vaste étude patrimoniale afin de définir les enjeux de conservation et de restauration de l’Hôtel de Ville, tout en intégrant une réflexion sur le confort d’usage," souligne Sylvain Godinot, adjoint au maire délégué à la Transition écologique et au patrimoine.