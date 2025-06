Lyon : la M6/M7 fermée plusieurs nuits cette semaine entre Tassin et Pierre-Bénite, le tunnel de Fourvière concerné

Les automobilistes lyonnais devront être vigilants. Jusqu’au jeudi 5 juin au matin, d’importants travaux d’entretien entraînent la fermeture totale de la M6/M7 chaque nuit entre 20h et 6h, entre l’échangeur du Valvert (Tassin-la-Demi-Lune) et le nœud de Pierre-Bénite. Le tunnel sous Fourvière est également concerné.

Cette fermeture s’ajoute à d'autres perturbations sur l’A7, notamment dans le secteur de Solaize, entre les nœuds de Feyzin et Ternay, également bloqué aux mêmes horaires.

À partir de vendredi 6 juin à 21h et jusqu’au lundi 9 juin à midi, de nouveaux travaux viendront impacter la commune de Saint-Fons : l’échangeur entre le nœud de Saint-Fons et celui de Pierre-Bénite ainsi que la bretelle D383 vers l’A7 Lyon seront eux aussi totalement fermés pour entretien.

Enfin, jusqu’au 9 juillet, plusieurs zones restent en circulation réduite : entre Rive-de-Gier et Lorette sur l’A47, et sur l’A46N entre Rillieux-la-Pape et le nœud des Îles.