Lyon : ce restaurant fermé en urgence après un contrôle sanitaire

La rentrée est synonyme de nouveaux contrôles au sein des restaurants lyonnais. L’un d’entre eux a entraîné la fermeture d’un établissement situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Il s’agit du restaurant "Afghan Palace – Tandoori Hot" fermé en urgence "pour des manquements graves aux minima des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire".
Les autorités estiment que ces manquements ne permettent pas "la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées" avec au bout "une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent".
"La mesure de fermeture sera levée dès que l’établissement sera aux normes en vigueur", précise la préfecture du Rhône.
❌ Suite à un contrôle, la préfète du Rhône a procédé à la fermeture en urgence pour des manquements graves aux minima des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire de l'établissement "AFGHAN PALACE - TANDOORI HOT" (Lyon 7)— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 9, 2025
🔴 Du fait de ces manquements, la poursuite de… pic.twitter.com/5pkrrYXXvE
Je vais rarement au restaurant pas les moyens mais un ou deux fois par an je fais honore aux bouchons Lyonnais un vrai régal bonne journée.Signaler Répondre
Cela devient caricatural, toujours les mêmes visés, comme si les cafards, blattes et autres rongeurs ne mangeaient pas français.Signaler Répondre
L'hygiène surtout alimentaire , c'est du sérieux, de la rigueur est indispensableSignaler Répondre
Depuis que les contrôles d’hygiène sont passés au privé ça bosse ça contrôle et sa rappelle les règles d’hygiène.Signaler Répondre