Lyon : ce restaurant fermé en urgence après un contrôle sanitaire

La rentrée est synonyme de nouveaux contrôles au sein des restaurants lyonnais. L’un d’entre eux a entraîné la fermeture d’un établissement situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Il s’agit du restaurant "Afghan Palace – Tandoori Hot" fermé en urgence "pour des manquements graves aux minima des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire".

Les autorités estiment que ces manquements ne permettent pas "la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées" avec au bout "une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent".

"La mesure de fermeture sera levée dès que l’établissement sera aux normes en vigueur", précise la préfecture du Rhône.