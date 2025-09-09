Judiciaire

Lyon : ce restaurant fermé en urgence après un contrôle sanitaire

Photo d'illustration - DR

Une nouvelle fermeture de restaurant à Lyon.

La rentrée est synonyme de nouveaux contrôles au sein des restaurants lyonnais. L’un d’entre eux a entraîné la fermeture d’un établissement situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Il s’agit du restaurant "Afghan Palace – Tandoori Hot" fermé en urgence "pour des manquements graves aux minima des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire".

Les autorités estiment que ces manquements ne permettent pas "la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées" avec au bout "une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent".

"La mesure de fermeture sera levée dès que l’établissement sera aux normes en vigueur", précise la préfecture du Rhône.

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Joelle12 le 09/09/2025 à 12:58
LFI 69 a écrit le 09/09/2025 à 12h50

Cela devient caricatural, toujours les mêmes visés, comme si les cafards, blattes et autres rongeurs ne mangeaient pas français.

Je vais rarement au restaurant pas les moyens mais un ou deux fois par an je fais honore aux bouchons Lyonnais un vrai régal bonne journée.

avatar
LFI 69 le 09/09/2025 à 12:50

Cela devient caricatural, toujours les mêmes visés, comme si les cafards, blattes et autres rongeurs ne mangeaient pas français.

avatar
Merci le 09/09/2025 à 12:37
Moua ha ha a écrit le 09/09/2025 à 12h25

Depuis que les contrôles d’hygiène sont passés au privé ça bosse ça contrôle et sa rappelle les règles d’hygiène.

L'hygiène surtout alimentaire , c'est du sérieux, de la rigueur est indispensable

avatar
Moua ha ha le 09/09/2025 à 12:25

Depuis que les contrôles d’hygiène sont passés au privé ça bosse ça contrôle et sa rappelle les règles d’hygiène.

