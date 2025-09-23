Villeurbanne : un kebab fermé en urgence pour de graves manquements d’hygiène

Le Salengro Kebab, situé avenue Roger-Salengro, a été contraint de fermer ses portes après un contrôle sanitaire jugé alarmant.

"Suite à un contrôle, la préfète du Rhône a procédé à la fermeture en urgence pour des manquements graves aux minima des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire de l'établissement SALENGRO KEBAB (Villeurbanne)", indique la préfecture.

Selon les services de l’État, les inspecteurs ont relevé des manquements importants, allant d’un entreposage des denrées dans des conditions inadaptées à un défaut d’entretien et de nettoyage des locaux et des équipements.

L’absence de dispositifs pour le lavage et le séchage des mains en cuisine a également été pointée, tout comme un défaut de traçabilité des plats et des matières premières. Les contrôleurs ont en outre constaté l’absence d’informations sur les allergènes et de mesures permettant de maîtriser les risques liés aux process de préparation.

Ces manquements, déjà signalés lors d’une mise en demeure en juillet dernier, n’avaient pas été corrigés. La préfecture estime désormais que "la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent."

La fermeture administrative restera effective jusqu’à la mise aux normes de l’établissement. Celui-ci ne pourra rouvrir qu’après avoir corrigé l’ensemble des défaillances et obtenu l’aval des services de contrôle.