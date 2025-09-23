Judiciaire

Villeurbanne : un kebab fermé en urgence pour de graves manquements d’hygiène

La préfecture du Rhône a décidé de frapper fort à Villeurbanne.

Le Salengro Kebab, situé avenue Roger-Salengro, a été contraint de fermer ses portes après un contrôle sanitaire jugé alarmant.

"Suite à un contrôle, la préfète du Rhône a procédé à la fermeture en urgence pour des manquements graves aux minima des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire de l'établissement SALENGRO KEBAB (Villeurbanne)", indique la préfecture.

Selon les services de l’État, les inspecteurs ont relevé des manquements importants, allant d’un entreposage des denrées dans des conditions inadaptées à un défaut d’entretien et de nettoyage des locaux et des équipements.

L’absence de dispositifs pour le lavage et le séchage des mains en cuisine a également été pointée, tout comme un défaut de traçabilité des plats et des matières premières. Les contrôleurs ont en outre constaté l’absence d’informations sur les allergènes et de mesures permettant de maîtriser les risques liés aux process de préparation.

Ces manquements, déjà signalés lors d’une mise en demeure en juillet dernier, n’avaient pas été corrigés. La préfecture estime désormais que "la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent."

La fermeture administrative restera effective jusqu’à la mise aux normes de l’établissement. Celui-ci ne pourra rouvrir qu’après avoir corrigé l’ensemble des défaillances et obtenu l’aval des services de contrôle.

avatar
leegeer le 23/09/2025 à 21:15

rien que la photo parle d'elle même..comment peut on mettre un pied dans ce gourbi

Au suivant du suivant le 23/09/2025 à 20:14
Parponnes a écrit le 23/09/2025 à 18h28

une blanchisserie de moins !!

Uniquement pour 15 jours

Ex Précisions le 23/09/2025 à 20:12
Okgo a écrit le 23/09/2025 à 18h18

Les services d'hygiène font plus de mal au blanchisseries que la police et la justice réunies ! Finalement la solution est peut être là 😌

Exactement !
Le problème c'est qu'ils s'en fiche que ça tourne ou pas leurs poubelles, il déclareront quand même du CA même s'il n'ont aucun client (ou suicidaire).

johnny le 23/09/2025 à 19:42

Déjà sanctionné en juillet et la rebelote ^^ et y vont ouvrir dans deux jours et dire que c'est faux blabla

Alcofribas le 23/09/2025 à 18:48
Okgo a écrit le 23/09/2025 à 18h18

Les services d'hygiène font plus de mal au blanchisseries que la police et la justice réunies ! Finalement la solution est peut être là 😌

Ce n'est que pour fraude fiscale qu 'Al Capone a pu être inquiété…

Amen le 23/09/2025 à 18:47

En dehors de l'hygiène et des denrées périmées, bizarrement ce genre de commerce n'est jamais contrôlé sur leur comptabilité.
Les déclarations des artisans et commerçants honnêtes sont contrôlés au centime près et malheur s'il y a un détail de facture qui n'est pas justifié , pourquoi eux et pas tous ces commerces de " malbouffe " ?

daron ! le 23/09/2025 à 18:41

Les kebabeurs vont crier au racisme !

Bianca le 23/09/2025 à 18:39

Rien que la devanture fait gerber...

cri69 le 23/09/2025 à 18:36

mais sans déconner ya vraiment des gens qui mangent dans ce boui boui ..

Electeur EELV,., le 23/09/2025 à 18:35

Les microbes et les cafards sont islamophobe.

Parponnes le 23/09/2025 à 18:28

une blanchisserie de moins !!

Okgo le 23/09/2025 à 18:18

Les services d'hygiène font plus de mal au blanchisseries que la police et la justice réunies ! Finalement la solution est peut être là 😌

Tout le monde le 23/09/2025 à 18:17

Sait que ces kebabs ne servent pas a restaurer ! Donc finalement une fermeture administrative pour manquement d'hygiène est une bonne chose : ça bloque moins d'amateurs de kebabs que de profiteurs de caisse enregistreuse servant probablement un circuit // 😆
Encore des audits, bmw et voitures de luxes qui ne seront pas financées... Mais quel malheur

