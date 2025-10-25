Lyon : le restaurant La Folle Horloge change de mains après une vente aux enchères animée

Fermée depuis février 2025 par arrêté préfectoral pour travail dissimulé, la brasserie La Folle Horloge, située rue David dans le 3e arrondissement de Lyon, a été vendue aux enchères ce vendredi 24 octobre.

L’opération, organisée dans le cadre d’une liquidation judiciaire, portait sur l’ensemble du fonds de commerce : droit au bail, enseigne, nom commercial, licence IV, clientèle et mobilier. Une trentaine de personnes étaient présentes pour assister à la séance, qui a débuté sur une mise à prix de 50 000 euros.

Les enchères se sont rapidement envolées, dépassant successivement les 100 000, 200 000 puis 300 000 euros, avant de s’arrêter sur une dernière offre à 380 000 euros. Le nouveau propriétaire entend poursuivre l’activité du bar-restaurant, connu pour son décor atypique et sa clientèle fidèle.

Cette vente marque la fin d’une période difficile pour l’établissement, contraint à la fermeture après plusieurs manquements constatés par l’inspection du travail en 2024. Les autorités avaient relevé cinq emplois non déclarés, des salaires partiellement versés et l’emploi d’un travailleur étranger sans autorisation conforme. Un précédent signalement remontait déjà à 2020.

Avec ce rachat, La Folle Horloge espère tourner la page et retrouver prochainement sa place dans la vie du quartier Rouget-de-L’Isle.