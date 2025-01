Traces de nuisibles, cadavres de souris : un bar-restaurant fermé d’urgence près de Lyon

Le Café de l’Ouest, un bar-restaurant situé au 114 avenue Pierre Dumond à Craponne, a été contraint de baisser le rideau ce mardi 28 janvier. Une décision prise par la préfecture du Rhône à la suite d’un contrôle mené par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).

Lors de cette inspection, les agents ont découvert plusieurs infractions sanitaires, dont la présence de cadavres de souris et de traces de nuisibles, un "défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage" ainsi que "des denrées périmées".

Face aux risques de "contaminations et d’intoxications", les autorités ont décidé de fermer l’établissement sans délai. Pour espérer rouvrir, les gérants devront appliquer 52 mesures correctives.

La réouverture de l'établissement ne sera possible qu'après un nouveau passage de la DDPP.