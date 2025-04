Une fermeture du zoo du parc de la Tête d’Or ? C’est oui pour une majorité de Lyonnais selon un sondage

Le parc de la Tête d’Or sans son zoo ? Ce serait la volonté de 56% des Lyonnais interrogés dans le cadre d’un sondage IFOP commandé par l’association PAZ (Projet Animaux Zoopolis).

Parmi les principaux enseignements de cette étude réalisée au mois de février, 54% des personnes interrogées estiment notamment que les animaux du zoo du parc de la Tête d’Or ne sont pas heureux.

Le sondage s’intéresse également au poids de la condition animale dans la politique lyonnaise. "78% des personnes ayant voté pour Grégory Doucet sont favorables à la fermeture du zoo de Lyon et au placement des animaux dans des sanctuaires", peut-on lire. Par ailleurs, 58% des personnes interrogées assurent que le sujet orientera leur vote lors des prochaines élections municipales.

A noter que les jeunes sont les plus sensibles à une possible fermeture du zoo du parc de la Tête d’Or ; 70% des 18-24 ans y sont favorables contre 36% pour les plus de 65 ans.

"Combien de temps encore va-t-on faire payer aux Lyonnais l’entretien d’un zoo municipal qu’ils désavouent majoritairement ? Surtout, combien de temps encore les animaux vont-ils payer le prix d’une politique archaïque en matière de condition animale", réagit Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ. L’association demande à Grégory Doucet de prendre acte de cette étude "et de cesser de faire comme si ce lieu archaïque faisait l’unanimité".