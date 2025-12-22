Travaux sur l’A7 : plusieurs fermetures nocturnes prévues au sud de Lyon dès janvier

Ces ouvrages, situés entre les échangeurs A450–A7 et A7–périphérique, sur les communes de Pierre-Bénite et Saint-Fons, font l’objet d’un chantier engagé depuis janvier dernier, qui doit se poursuivre jusqu’en juin prochain.

Dans ce cadre, une voie de circulation sera neutralisée sur l’A7 dans le sens Lyon → Marseille, du 6 janvier au 13 mai. Des neutralisations supplémentaires de nuit pourront également être mises en place pour permettre l’approvisionnement du chantier.

Par ailleurs, plusieurs fermetures complètes nocturnes de l’A7 dans le sens Lyon–Marseille sont programmées :

• nuits des 5 au 6 janvier et 6 au 7 janvier 2026 ;

• nuits des 2 au 3 mars et 3 au 4 mars 2026.

Des nuits de report sont prévues en cas d’intempéries. Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements et à privilégier les itinéraires de transit recommandés, notamment via la rocade Est, l’A46, la D383 ou l’A42.