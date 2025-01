Travaux sur l’A7 près de Lyon : les viaducs de Pierre-Bénite en chantier pour plus d'un an

Ce chantier de 14 millions d’euros, financé par l’État, s’étalera sur 18 mois, entraînant des perturbations majeures sur la circulation.

Les viaducs de Pierre-Bénite, axes stratégiques de l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, vont bénéficier d’une réhabilitation en profondeur. "Après plusieurs décennies de service, des signes de vieillissement tels que des fissures et des défauts d’étanchéité sont apparus. Ces importants travaux de rénovation visent à renforcer la solidité et la durabilité des viaducs" précise la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR).

Ces ouvrages, datant de 1966, montrent en effet des signes préoccupants de vieillissement : plusieurs problèmes liés à la corrosion, aux garde-corps et aux joints de chaussée ont été observés.

Le projet, d’un coût de 14 millions d’euros, prévoit la rénovation de l’ensemble des dispositifs de sécurité, le remplacement des joints de chaussée, et la réparation des culées. La circulation sera réduite à trois voies dès les premières semaines de travaux, et huit week-ends de fermetures complètes sont programmés en 2025 et 2026, notamment lors des ponts de mai.

Calendrier des perturbations :

Premier semestre 2025 : sens Marseille-Lyon, circulation sur trois voies et quatre week-ends de fermeture totale.

Deuxième semestre 2025 : travaux sur les bretelles d’accès, avec des fermetures partielles et totales.

Premier semestre 2026 : sens Lyon-Marseille, organisation similaire à celle de 2025.

Les autorités appellent les usagers à anticiper leurs déplacements et privilégier des itinéraires alternatifs comme l’A46 et la rocade Est. La vitesse sera limitée à 50 km/h dans la zone des travaux.