Lyon : les lignes T3 et T7 à l’arrêt plusieurs soirs cette semaine

Attention si vous avez l’habitude prendre les lignes T3 et T7. Les deux lignes seront à l’arrêt à partir de 20h30 à partir de ce lundi et jusqu’à ce jeudi afin de "permettre la réalisation des travaux pour les futures lignes de tramway T6 nord et T9", indiquent les TCL.

Des bus relais seront mis en place sur la ligne T3 du tram. A noter que la station Décines Grand Large ne sera pas desservie. Les bus relais passeront à Décines Esplanade.