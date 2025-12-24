Neige, verglas et vent : appel à la vigilance sur les routes de l’Ain pour la nuit de Noël

Météo-France a placé le département en vigilance jaune pour les phénomènes de neige-verglas et de vent, à compter de ce mercredi, pour la soirée et la nuit du 24 au 25 décembre.

Des conditions de circulation dégradées sont attendues sur plusieurs secteurs, notamment La Faucille, le Revermont, Cerdon, Hauteville, Oyonnax et Brénod. La formation de verglas localisé est possible, en particulier sur les axes secondaires, en zones boisées ou en altitude. Les chaussées sont actuellement en cours de traitement, mais pourraient rester glissantes, notamment en soirée et en début de nuit.

Des rafales de vent modérées sont également annoncées et sont susceptibles de perturber la circulation. Dans ce contexte, le préfet de l’Ain appelle les usagers à adapter leur comportement, en réduisant leur vitesse, en augmentant les distances de sécurité et en limitant les déplacements non indispensables. D'autant que le département a été récemment endeuillé par des accidents de la route mortels.

Les automobilistes sont aussi invités à vérifier l’état de leur véhicule avant de prendre la route, notamment les pneumatiques et l’éclairage, et à s’informer régulièrement de l’évolution de la situation météorologique et de l’état du réseau routier.

Les services de l’État restent mobilisés et assurent un suivi attentif de la situation, en lien avec les gestionnaires de voirie. La préfecture remercie l’ensemble des agents engagés sur le terrain et adresse ses vœux de belles fêtes de fin d’année aux habitants du département, en rappelant que "pour que Noël reste une fête, la prudence reste essentielle sur les routes".