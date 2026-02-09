Faits Divers

Vénissieux : un restaurant pris pour cible par six tirs, une victime légèrement blessée

Vénissieux : un restaurant pris pour cible par six tirs, une victime légèrement blessée
Vénissieux : un restaurant pris pour cible par six tirs, une victime légèrement blessée


La nuit de dimanche à ce lundi 9 février a été marquée par des tirs à Vénissieux.

Aux alentours 23h40, la façade d’un restaurant situé au 1 avenue de la République, à proximité du stade municipal de Saint-Fons, a été visée par plusieurs coups de feu.

Selon les premiers éléments, six projectiles auraient été tirés en direction du restaurant Restaurant Four Five. L’établissement accueillait apparemment une soirée privée au moment des faits, précise le Progrès. Les impacts ont provoqué des bris de verre. Une personne a été légèrement blessée par des éclats. Son état n’a pas nécessité de transport vers un centre hospitalier.

Rapidement dépêchés sur place, les policiers ont procédé aux premières constatations. La police scientifique a mené des relevés afin d’exploiter les indices présents sur la scène. Aucun point de deal ne serait installé à proximité immédiate du restaurant. À ce stade, l’affaire ne semblerait pas liée à un trafic de stupéfiants.

Une enquête est en cours afin d’identifier et d’interpeller le ou les auteurs de ces tirs, et de déterminer leurs motivations exactes.

Tags :

restaurant

tirs

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
allons bon le 09/02/2026 à 17:32

encore une 'incivilité' comme on dit

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.