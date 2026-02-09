Vénissieux : un restaurant pris pour cible par six tirs, une victime légèrement blessée

Aux alentours 23h40, la façade d’un restaurant situé au 1 avenue de la République, à proximité du stade municipal de Saint-Fons, a été visée par plusieurs coups de feu.

Selon les premiers éléments, six projectiles auraient été tirés en direction du restaurant Restaurant Four Five. L’établissement accueillait apparemment une soirée privée au moment des faits, précise le Progrès. Les impacts ont provoqué des bris de verre. Une personne a été légèrement blessée par des éclats. Son état n’a pas nécessité de transport vers un centre hospitalier.

Rapidement dépêchés sur place, les policiers ont procédé aux premières constatations. La police scientifique a mené des relevés afin d’exploiter les indices présents sur la scène. Aucun point de deal ne serait installé à proximité immédiate du restaurant. À ce stade, l’affaire ne semblerait pas liée à un trafic de stupéfiants.

Une enquête est en cours afin d’identifier et d’interpeller le ou les auteurs de ces tirs, et de déterminer leurs motivations exactes.