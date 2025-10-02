Villeurbanne : tirs en pleine rue près d’un point de deal, deux blessés

Ce mercredi 2 octobre, aux alentours de 22h50, une fusillade a éclaté à l’angle du boulevard Einstein et de la rue des Antonins à proximité d'u point de deal.

Selon les premiers éléments, un individu circulant à vélo électrique se serait approché d’un homme avant de sortir une arme de poing et de tirer. La victime principale, âgée de 32 ans, a été atteinte à la cuisse. Cet homme, de nationalité libyenne et en situation irrégulière, est connu des services de police. Il a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot.

Un passant a également été légèrement touché à la cuisse par ricochet. Cette victime collatérale a, lui aussi, a été pris en charge par les secours.

Sur place, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs douilles de calibre 6,35. Le tireur a pris la fuite à vélo et reste activement recherché. La piste d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants est envisagée, sans exclure d’autres hypothèses.

Cette fusillade survient quelques jours après des tirs survenus le 25 septembre dans le quartier Bel Air, où deux jeunes avaient été blessés.