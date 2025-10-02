Faits Divers

Villeurbanne : tirs en pleine rue près d’un point de deal, deux blessés

Villeurbanne : tirs en pleine rue près d’un point de deal, deux blessés
Villeurbanne : tirs en pleine rue près d’un point de deal, deux blessés - LyonMag

Deux hommes ont été blessés par balles à Villeurbanne, sans que leur pronostic vital soit engagé.

Ce mercredi 2 octobre, aux alentours de 22h50, une fusillade a éclaté à l’angle du boulevard Einstein et de la rue des Antonins à proximité d'u point de deal. 

Selon les premiers éléments, un individu circulant à vélo électrique se serait approché d’un homme avant de sortir une arme de poing et de tirer. La victime principale, âgée de 32 ans, a été atteinte à la cuisse. Cet homme, de nationalité libyenne et en situation irrégulière, est connu des services de police. Il a été transporté à l’hôpital Édouard-Herriot.

Un passant a également été légèrement touché à la cuisse par ricochet. Cette victime collatérale a, lui aussi, a été pris en charge par les secours.

Sur place, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs douilles de calibre 6,35. Le tireur a pris la fuite à vélo et reste activement recherché. La piste d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants est envisagée, sans exclure d’autres hypothèses.

Cette fusillade survient quelques jours après des tirs survenus le 25 septembre dans le quartier Bel Air, où deux jeunes avaient été blessés.

Tags :

tirs

fusillade

villeurbanne

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
y z avaient hissé le 02/10/2025 à 19:07
une saine concurrence entre a écrit le 02/10/2025 à 18h56

industriels

le drapeau palestinien?

Signaler Répondre
avatar
HardRockeuse le 02/10/2025 à 19:04

Décidément, il s’en passe des choses à Villeurbanne

Signaler Répondre
avatar
Gregory Douillette le 02/10/2025 à 18:59

Le danger c est lesstreme drooaaate hein

Signaler Répondre
avatar
une saine concurrence entre le 02/10/2025 à 18:56

industriels

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.