Une tour, des logements, un nouveau centre-ville : ce qui va changer à Rillieux-la-Pape

La transformation du centre-ville de Rillieux-la-Pape franchit une étape décisive. La Métropole de Lyon, la Ville et la SEM SERL ont dévoilé, ce lundi 9 février, le projet lauréat du lot A de l’opération "Rillieux centre-ville", qui comprend la construction de trois bâtiments de logements, dont une future tour de 14 étages destinée à devenir un nouveau repère urbain.

À l’issue d’une consultation menée par la SEM SERL, c’est le groupement piloté par Bouygues Immobilier qui a été retenu. Le promoteur sera accompagné par l’agence ANMA Architectes, le paysagiste The Good Factory et le bureau d’études environnementales C+POS, ainsi que plusieurs partenaires spécialisés dans les mobilités, le réemploi et l’écologie.

Le projet prévoit la réalisation de trois immeubles de 5, 6 et 14 étages, totalisant environ 8400 m2 de surface de plancher. Au total, 118 logements seront construits, du T2 au T5, exclusivement en accession à la propriété.

Dans le détail, 81% des logements relèveront de l’accession libre, tandis que 19% seront proposés en accession sécurisée abordable. Un rez-de-chaussée commercial d’environ 220 m2 viendra compléter l’ensemble, ainsi que des locaux vélos de grande capacité.

Pensé comme un îlot exemplaire, le projet s’inscrit dans le référentiel habitat durable de la Métropole de Lyon. Les bâtiments intégreront une part importante de matériaux biosourcés, dont du béton d’argile, des toitures végétalisées équipées de panneaux photovoltaïques, des protections solaires généralisées et des brasseurs d’air pour améliorer le confort d’été.

Autre élément clé : 92% des logements bénéficieront d’une multi-orientation, tandis que des balcons positionnés aux quatre angles apporteront une signature architecturale à la future tour.

Un cœur d’îlot végétalisé

L’opération s’accompagne d’un volet paysager. En cœur d’îlot, 36% de la surface sera conservée en pleine terre, avec la plantation de neuf arbres de grand développement, la création de noues paysagères et plusieurs ambiances végétales, allant du sous-bois à la prairie. À proximité, sur l’ancien parking de la Semcoda, le bailleur Noaho prévoit par ailleurs la construction de 50 logements supplémentaires.

Après une phase de concertation avec les habitants, le dépôt du permis de construire est attendu au second semestre 2026. Le démarrage des travaux est, lui, programmé à l’horizon 2028.

À terme, l’opération globale "Rillieux centre-ville", confiée à la SEM SERL, doit permettre la construction d’environ 330 logements, le développement de commerces et de services, ainsi que la création de nouveaux espaces publics, pour un coût total estimé à 17,5 millions d’euros.