Violences urbaines d'Halloween à Rillieux-la-Pape : le maire demande à l'Etat de continuer à pilonner les points de deal - LyonMag

Dans la nuit de vendredi à samedi, Halloween a été particulièrement mouvementée à Rillieux-la-Pape.

Dans un communiqué ce dimanche, le maire (Horizons) Alexandre Vincendet évoque une dizaine de feux de poubelles, cinq véhicules incendiés, une tentative de dégradation de caméras mais aussi un guet-apens tendus à deux policiers municipaux qui s'en tirent avec des blessures légères. Sans oublier l'interpellation de cinq individus.

"Alors que la commune avait organisé un temps festif autour du thème d’Halloween, un important dispositif comprenant des effectifs de la police municipale et nationale a dû être déployé pour lutter contre des violences urbaines", déplore-t-il.

"Les violences urbaines observées ces 2 derniers jours sont liées aux démolitions et au démantèlement architectural des points de deal", analyse l'édile rillard, qui demande à l'Etat de "renforcer son action et sa présence sur les secteurs de démolition et les points de deal clairement identifiés par l’ensemble des services sur le terrain".

Rillieux-la-Pape

Alexandre Vincendet

