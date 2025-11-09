Faits Divers

"Ça aurait pu être dramatique" : renforts, évacuations et enquête après l’immeuble ravagé par un tir de mortier à Rillieux-la-Pape

Après l’embrasement d’une façade d’immeuble avenue de l’Europe à Rillieux, l’État et les élus locaux ont détaillé les premières mesures prises.

La préfecture du Rhône décrit des individus "vêtus de combinaisons blanches et noires" ayant utilisé des mortiers "au cours d’un tournage d’un clip de rap illégal." Selon les services de l'État, ces tirs ont ensuite visé des policiers stationnés à proximité, avant de mettre le feu à un balcon d’habitation. L’incendie s’est propagé aux cinq étages, détruisant cinq appartements.

Les secours présents sur place ont, eux aussi, été pris pour cibles notamment par des "jets de projectiles”, tout comme les forces de l’ordre chargées de sécuriser le périmètre. Une quarantaine d’habitants a dû être évacués en urgence et accueillie dans un gymnase municipal.

La préfète de région Fabienne Buccio s’est rendue dans la soirée au centre de supervision urbain, puis au gymnase, afin de faire un point de situation avec les responsables de la police nationale, du SDMIS, et d’échanger avec les familles. Elle "dénonce avec les mots les plus forts ces actes criminels […] qui ont mis en danger la vie des habitants de Rillieux-la-Pape" et apporte son soutien aux policiers et sapeurs-pompiers “entravés dans leurs actions de secours”.

Le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, présent à ses côtés, fait état d’"une ville entière sous le choc." L’élu affirme que “39 personnes […] vont devoir être relogées” et insiste concernant les "rumeurs complètement immondes propagées par certain. Ce n’est pas la police qui est à l’origine de ce qui s’est passé, ce sont bien les voyous. Les caméras de la ville ont filmé, on voit bien des voyous qui finissent un clip, totalement illégal et qui tire au mortier directement sur des policiers et ce sont ces tirs de mortier qui mettent le feu à l’immeuble. Ça aurait pu être dramatique."

La préfecture annonçait, ce samedi soir, la mobilisation de nouveaux renforts CRS “dès cette fin de journée”, en complément des unités déjà déployées depuis le début de la semaine. Les CRS 83 et 27 étaient ainsi sur le terrain.

20 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Zone de guerre? le 09/11/2025 à 10:12

Navrant de constater que la" ville nouvelle" de Rillieux est devenue une zone de guerre!

Signaler Répondre
avatar
Le con le 09/11/2025 à 10:00

des futurs ingénieurs

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 09/11/2025 à 09:57

Bizarrement le député LFI de la circonscription ne condamne pas…..

Signaler Répondre
avatar
Très fâché le 09/11/2025 à 09:45

Encore et encore un immeuble incendié par des racailles utilisant des mortiers
Ce sont, par définition, des terroristes, ils mènent des actes de guerre sans l'avoir déclaré en utilisation des armes contre des populations civiles et les représentants de l'état.
Nous sommes dirigé par des mollassons complices de cette invasion massive de notre pays.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 09/11/2025 à 09:42

L'illégalité est d'empêcher les expressions culturelles.

Signaler Répondre
avatar
1789 le 09/11/2025 à 09:33

Le Hamas et les feux de l'amour !

Signaler Répondre
avatar
cri694 le 09/11/2025 à 09:30

scandaleux vraiment scandaleux quand leur clip de rap sortira on saura qui c’est du coup
non mais franchement cette jeunesse qui n’a peur de rien ni de personne est à vomir

Signaler Répondre
avatar
Fxempire le 09/11/2025 à 09:30
Mont Monnet a écrit le 09/11/2025 à 08h29

Statistiquement, le feu revient souvent dans les faits-divers.

C'est pour cela que c'est un fait de société, c'est statistiquement les mêmes profils de délinquants qui les provoquent...

Signaler Répondre
avatar
Ma foi... le 09/11/2025 à 09:14

Ma foi, il y a deux ans, la classe politique a signé à l'unisson un blanc-seing autorisant l'incendie des bâtiments en toute impunité...

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 09/11/2025 à 08:55

Du point de vue technique, les façades combustibles des immeubles posent un sacré problème de sécurité incendie.
Je parle des Façades à Ossature Bois (ou FOB) ou des façades avec des isolations extérieures type PSE ou pire encore, des immeubles tout en bois.
Récemment à côté de la gare de Lyon, l'un d'entre eux a intégralement brûlé.
Ça fait un moment déjà que les professionnels du bâtiment interpellent sur ces sujets mais tout le monde semble s'en moquer ou ne pas le comprendre.
Votre article n'aborde d'ailleurs pas le problème.

Signaler Répondre
avatar
Envoyé les gendarmes le 09/11/2025 à 08:51

Envoyer ceux de Sathonay, et qu'ils visent la tête, ils sont cagoulés car il n( y a rien dedans
Faut mettre ces délinquant au tapis

Signaler Répondre
avatar
Mont Monnet le 09/11/2025 à 08:29

Statistiquement, le feu revient souvent dans les faits-divers.

Signaler Répondre
avatar
Géopolitique le 09/11/2025 à 08:26

Photo prise en Ukraine après une frappe russe ? Bah non ça a arrivé près de chez vous dans notre pays en état de guerre civile non-déclaré. La haine entre les classes sociales et les peuples est si tangible, il n'y a que les gens de mauvaise foi qui croient autrement. La haine fait tourner la France, voilà tout.

Signaler Répondre
avatar
Le bilan le 09/11/2025 à 08:18

De M.Vincendet, c'est un total dérapage des violences à Rillieux, c'est de pire en pire chaque jour ! Il fait quoi au final, à part se préoccuper de ses élections législatives et ses 2-3 phrases choc ?
Elles servent à quoi ses fameuses caméras si le groupe de criminels il peut quand même tourner un clip chaque jour ?
Il a vendu la sécurité ça a jamais été aussi dangereux de se balader en ville, avec en plus les bus TCLs coupé presque tous les jours !

Signaler Répondre
avatar
Encéphalogramme...ligne plate le 09/11/2025 à 08:16
Jesaistout a écrit le 09/11/2025 à 08h06

Si par le plus grand des hasards les incendiaires sont identifiés quelle sera leur condamnation ?

Bah ils font partie d'un peuple qui a beaucoup souffert. La société leur doit tout.

Signaler Répondre
avatar
Entomologie humaine le 09/11/2025 à 08:15

Un ramassis d'animaux qui faut PUNIR avec la sévérité la plus possible. Assassins en puissance de gens innocents. Nous avons VRAIMENT BESOIN d'un Bukele pour protéger la nation de ces dégénérés. VIVA BUKELE !

Signaler Répondre
avatar
kool le 09/11/2025 à 08:14

Avec les compliments de LFI ,je présume ,parti pro racaille !

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 09/11/2025 à 08:07

La firme de la frime pseudos realisateurs de cinoche qui se rêvent à cannes en bentley,et le matos pour" tourner" il vient d'où?.....

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 09/11/2025 à 08:06

Si par le plus grand des hasards les incendiaires sont identifiés quelle sera leur condamnation ?

Signaler Répondre
avatar
Zem le 09/11/2025 à 08:05

L immigration est une chance, l insécurité est un sentiment

Signaler Répondre

