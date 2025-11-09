"Ça aurait pu être dramatique" : renforts, évacuations et enquête après l’immeuble ravagé par un tir de mortier à Rillieux-la-Pape

La préfecture du Rhône décrit des individus "vêtus de combinaisons blanches et noires" ayant utilisé des mortiers "au cours d’un tournage d’un clip de rap illégal." Selon les services de l'État, ces tirs ont ensuite visé des policiers stationnés à proximité, avant de mettre le feu à un balcon d’habitation. L’incendie s’est propagé aux cinq étages, détruisant cinq appartements.

Les secours présents sur place ont, eux aussi, été pris pour cibles notamment par des "jets de projectiles”, tout comme les forces de l’ordre chargées de sécuriser le périmètre. Une quarantaine d’habitants a dû être évacués en urgence et accueillie dans un gymnase municipal.

La préfète de région Fabienne Buccio s’est rendue dans la soirée au centre de supervision urbain, puis au gymnase, afin de faire un point de situation avec les responsables de la police nationale, du SDMIS, et d’échanger avec les familles. Elle "dénonce avec les mots les plus forts ces actes criminels […] qui ont mis en danger la vie des habitants de Rillieux-la-Pape" et apporte son soutien aux policiers et sapeurs-pompiers “entravés dans leurs actions de secours”.

Le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, présent à ses côtés, fait état d’"une ville entière sous le choc." L’élu affirme que “39 personnes […] vont devoir être relogées” et insiste concernant les "rumeurs complètement immondes propagées par certain. Ce n’est pas la police qui est à l’origine de ce qui s’est passé, ce sont bien les voyous. Les caméras de la ville ont filmé, on voit bien des voyous qui finissent un clip, totalement illégal et qui tire au mortier directement sur des policiers et ce sont ces tirs de mortier qui mettent le feu à l’immeuble. Ça aurait pu être dramatique."

La préfecture annonçait, ce samedi soir, la mobilisation de nouveaux renforts CRS “dès cette fin de journée”, en complément des unités déjà déployées depuis le début de la semaine. Les CRS 83 et 27 étaient ainsi sur le terrain.