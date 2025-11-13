Incendie d'un immeuble lors du tournage d'un clip : le rappeur et trois autres suspects en garde à vue

On apprend ce jeudi matin le placement en garde à vue de quatre personnes suite à l'incendie d'un immeuble survenu à Rillieux-la-Pape samedi, en marge du tournage d'un clip de rap. Des dizaines de perquisitions sont également en cours.

Parmi ces quatre individus se trouverait le rappeur concerné, nommé BFK.16. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 18 ans avait tenu à "clarifier" sa position : "Nous avons effectivement tourné des scènes de mon clip dans la journée, sur une durée d'environ trente minutes, de 14h30 à 15h précisément, soit plusieurs heures avant l'incendie. Nous avons appris l'existence du sinistre ultérieurement, par les médias et en contactant nos proches sur place. A ce moment-là, le tournage était terminé depuis longtemps. Il est également important de préciser que nous n'avons tourné aucune scène à l'endroit où l'incendie s'est déclenché".

Une version contredite par les premiers éléments de l'enquête, qui font état d'un groupe de personnes prenant à partie des policiers en fin de tournage. Les fonctionnaires ont ensuite essuyé des tirs de mortiers d'artifice à proximité de l'immeuble victime de l'incendie qui a détruit des appartements.