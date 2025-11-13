Incendie d'un immeuble lors du tournage d'un clip : le rappeur et trois autres suspects en garde à vue

On apprend ce jeudi matin le placement en garde à vue de quatre personnes suite à l'incendie d'un immeuble survenu à Rillieux-la-Pape samedi, en marge du tournage d'un clip de rap. Des dizaines de perquisitions sont également en cours.
Parmi ces quatre individus se trouverait le rappeur concerné, nommé BFK.16. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 18 ans avait tenu à "clarifier" sa position : "Nous avons effectivement tourné des scènes de mon clip dans la journée, sur une durée d'environ trente minutes, de 14h30 à 15h précisément, soit plusieurs heures avant l'incendie. Nous avons appris l'existence du sinistre ultérieurement, par les médias et en contactant nos proches sur place. A ce moment-là, le tournage était terminé depuis longtemps. Il est également important de préciser que nous n'avons tourné aucune scène à l'endroit où l'incendie s'est déclenché".
Une version contredite par les premiers éléments de l'enquête, qui font état d'un groupe de personnes prenant à partie des policiers en fin de tournage. Les fonctionnaires ont ensuite essuyé des tirs de mortiers d'artifice à proximité de l'immeuble victime de l'incendie qui a détruit des appartements.
Selon de nombreuses sources et notamment les images vidéo, c'est bien les tirs de mortiers de ces imbéciles de rappeurs qui auraient déclenché l’incendie.Signaler Répondre
Tous ces gamins devraient finir en cellules, maintenant ils mettent carrément le feu aux bâtiments d'habitations.
Et tous ces idiots de gamins doivent maintenant payer et rembourser les réparations de cet immeuble.
L'incendie a eu lieu à cause de ce tournage qui est une occupation illicite du domaine public sans autorisation.Signaler Répondre
Il a pas parler de sa demande d'autorisation aux autorités pour tourner le clip! C'est lui qui est responsable de l'incendie! Pas de clip, pas d'incendie!Signaler Répondre
Selon de nombreuses sources, c'est une lacrymo de la police qui aurait déclenché l’incendie.Signaler Répondre
Promesse tenue, mais justice rouge défaillante ne suivra pas comme d'habitudeSignaler Répondre
Sur la photo les géraniums au balcon vont bien, ouf ;-)Signaler Répondre
Ça veut dire quoi RAP ? RAcaille Pourrie ?