Tapages, stupéfiants, port d’arme : 61 infractions relevées en 48h à Rillieux-la-Pape

Dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, une importante opération de police a été menée à Rillieux-la-Pape les 10 et 11 juin 2025.

Déployée en soirée et durant la nuit, aux horaires les plus sensibles, cette opération visait à renforcer la présence des forces de l’ordre sur le terrain et à lutter contre diverses formes d’insécurité.

Coordonnée par la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, l’opération a mobilisé 139 policiers, dont des effectifs de la division, des unités départementales, le SISTC et la CRS 83, ainsi que 7 agents de la police municipale, 10 agents de la RATP et des agents de la direction départementale de la protection des populations.

Au total : 452 personnes ont été contrôlées dont 280 usagers dans les transports. Ces contrôles ont abouti à 4 interpellations, dont 3 ont donné lieu à des gardes à vue, notamment pour usage ou recel de stupéfiants.

Les forces de l’ordre ont relevé 61 infractions, portant sur des tapages, des délits routiers ou encore des manquements dans les transports en commun. Par ailleurs, 13 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour des occupations de halls d’immeuble, la détention et la consommation de stupéfiants, des défauts de permis de conduire ou d’assurance, ainsi que pour port d’arme prohibé.

Trois commerces ont également été contrôlés pour des questions d’hygiène, de sécurité alimentaire ou de sécurité du bâtiment. Des mortiers d'artifice et plusieurs véhicules ont été saisis.

Cette opération s’inscrit dans une série d’actions similaires menées ces dernières semaines dans plusieurs secteurs du Rhône, notamment les quartiers des Terreaux, de la Guillotière, de la Part-Dieu à Lyon, ou encore à Meyzieu et Oullins-Pierre-Bénite.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a félicité "l’ensemble des services engagés dans cette opération au service des Lyonnais".