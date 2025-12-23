Explosion à Elkem Silicones : une enquête ouverte par le parquet de Lyon, trois blessés toujours entre la vie et la mort

Cette dernière, du chef de blessures involontaires par personne morale suivies d’incapacité supérieure à trois mois, a été confiée à la division de la criminalité organisée spécialisée (DCOS) et la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS).

Les enquêteurs devront "déterminer les causes et circonstances de ces faits", précise le parquet.

On apprend également que ce sont finalement six salariés de l'entreprise qui ont été blessés. "Trois d’entre eux ont été grièvement brûlés et se trouvent à cette heure en urgence absolue", concluent les services du procureur de la République de Lyon.

Explosion sur le site Seveso d'Elkem Silicones près de Lyon. Au moins 4 blessés dont 2 graves à déplorer. Le plan Orsec a été déclenché (vidéo témoins LyonMag) pic.twitter.com/w0FfDkjt24 — Lyon Mag (@lyonmag) December 22, 2025

Ce n'est pas la première fois que la justice se penche sur Elkem Silicones.

Après l'explosion mortelle survenue sur le même site Seveso (photo ci-dessous) - un opérateur logistique sous-traitant âgé de 25 ans trouvait la mort le 28 juin 2016 -, Bluestar Silicones (l'ancien nom d'Elkem) et l'entreprise de la victime GT Logistics avaient été condamnés à des amendes en première instance, puis en appel. L'enquête avait à l'époque déterminé qu'un chariot prévu pour la manœuvre d'urgence suite au percement d'un fut contenant un produit très inflammable était signalé comme étant défectueux plusieurs mois avant le drame.