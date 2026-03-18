Des militants tractant pour Jean-Michel Aulas agressés à Lyon, une action de la Jeune Garde ?

Les faits se sont déroulés place des Tapis, dans le 4e arrondissement de Lyon. Selon le candidat à la mairie du 4e, Loïc Terrenes, les quatre militants ont été agressés par un individu se revendiquant de la Jeune Garde.

Une colistière âgée de 70 ans a été agressée physiquement. "Un militant s’est interposé et ils ont été directement portés plainte", a indiqué Loïc Terrenes.

Le candidat Cœur Lyonnais à la mairie du 4e appelle Grégory Doucet "à prendre conscience de la situation" : "La violence de vos mots et de vos discours encore prononcés hier soir dans votre meeting amène à ce genre de situation complètement inacceptable. Combien de militants vont devoir se faire traiter encore de fascistes alors qu’ils sont des démocrates et des républicains sincères qui se battent contre la violence politique et contre les extrêmes".