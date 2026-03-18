Politique

Des militants tractant pour Jean-Michel Aulas agressés à Lyon, une action de la Jeune Garde ?

Des militants tractant pour Jean-Michel Aulas agressés à Lyon, une action de la Jeune Garde ?
Des militants tractant pour Jean-Michel Aulas agressés à Lyon, une action de la Jeune Garde ? - Lyon Mag

Quatre militants tractant pour le mouvement Cœur Lyonnais de Jean-Michel Aulas à Lyon ont été agressés ce mercredi.

Les faits se sont déroulés place des Tapis, dans le 4e arrondissement de Lyon. Selon le candidat à la mairie du 4e, Loïc Terrenes, les quatre militants ont été agressés par un individu se revendiquant de la Jeune Garde.

Une colistière âgée de 70 ans a été agressée physiquement. "Un militant s’est interposé et ils ont été directement portés plainte", a indiqué Loïc Terrenes. 

Le candidat Cœur Lyonnais à la mairie du 4e appelle Grégory Doucet "à prendre conscience de la situation" : "La violence de vos mots et de vos discours encore prononcés hier soir dans votre meeting amène à ce genre de situation complètement inacceptable. Combien de militants vont devoir se faire traiter encore de fascistes alors qu’ils sont des démocrates et des républicains sincères qui se battent contre la violence politique et contre les extrêmes". 

Tags :

Coeur Lyonnais

agression

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Parano le 18/03/2026 à 19:15

Et quoi encore ?
Facile de déclarer cela...
Jeune garde n'existe plus donc personne ne peux déclarer en faire partie.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 18/03/2026 à 19:13

Face à une septuagénaire...typique des gauchiasses

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.