Rue Grenette : la Métropole de Lyon critique la consultation de la Ville et tease la réouverture

Le bras de fer se durcit autour de la rue Grenette. À Lyon, la Métropole de Lyon réagit vivement à la consultation lancée plus tôt dans la journée par la Ville, tout en confirmant travailler à une réouverture à la circulation automobile de l'axe de la Presqu'île.
Dans un communiqué, la présidente Véronique Sarselli juge le dispositif municipal "assez étonnant", tout en pointant les limites des précédentes démarches participatives des écologistes.
Elle dénonce des "bouts de concertation dites citoyennes" dont les avis auraient été "rarement pris en compte".
Au cœur du désaccord : l’avenir de cet axe clé de la Presqu’île, transformé en 2025 dans le cadre de la ZTL. Pour la Métropole, la question dépasse le seul cas de la rue Grenette et nécessite une approche globale des mobilités.
L’exécutif métropolitain annonce ainsi travailler sur une nouvelle stratégie, avec ses vice-présidents en charge des transports et de la voirie, qui doivent aller à la rencontre des usagers et des commerçants.
Objectif affiché : proposer une "solution de sortie par le haut" du dispositif actuel.
Pour rappel, un nouveau dispositif sera présenté d’ici l’été, incluant les modalités de réouverture de la rue Grenette aux voitures.
Un signal clair dans un dossier devenu hautement politique entre Grégory Doucet et Véronique Sarselli. Et que la cohabitation positive de façade a déjà trouvé ses limites.
Sans compter, comme d'habitude, la diffusion confidentielle du questionnaire... pour le réserver aux "copains" ?Signaler Répondre
Comme d'habitude avec Doucet, absence de réelle concertation, comme, par exemple, ce questionnaire sans identification du questionné, qui ouvre la porte aux abus comme, par exemple, des personnes (militants, sympathisants) répondant plusieurs fois grâce à l'anonymat pour fausser la consultation !Signaler Répondre
Si chaque militant/sympathisant vote une dizaine de fois, la consultation devient complétement faussée !
C'est une méthode très utilisée depuis plusieurs années sur Lyon ! Et qui correspond bien à la logique de cette équipe municipale...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Il existait un parking relais près du terminus du Métro B !Signaler Répondre
En 5 minutes de recherches on trouve, c'est comme si vous faisiez pas d'efforts !
Moi j'ai mis 8 jours, j'ai du poser des RTTs !Signaler Répondre
Ce qu'il faut pas entendre !
Et vous en dites quoi de la consultation sur Facebook menée par vos élus, avec des questions plus qu'orientées ?Signaler Répondre
J'espère que vous avez tancée la responsable de cette consultation en carton.
Plus proche de la M7 et l'a450, il y a le parc relai de l'hôpital Lyon Sud, et bien plus grand que celui jadis à OullinsSignaler Répondre
Parce que le bon sens est de paralyser la ville avec des embouteillages ?Signaler Répondre
Demandez aux commerçants du centre ville si leur avenir passe par des clients qui désertent les rues piétonnes comme dans bien d'autres villes d'ailleurs .
Les écolos sont contre tout progrès :
- Contre le nucléaire alors de la France avait une avance considérable .
- Contre les voitures dont la démocratisation a pourtant représenté un progrès considérable et sont toujours indispensables pour la majorité des Français . La pseudo transition écologique c'est la fermeture d'un nombre important d'usines et de sous traitants de l'automobile en ouvrant grande la porte aux chinois alors qu'ici encore la France et l'Europe avaient une avance considérable.
- Contre les lignes de TGV
- Contre les autoroutes
- Contre les usines (demandez son avis au patron de Safran que la métropole écolo a dégouté de venir s'installer à Lyon) , le chômage c'est l'avenir et l'attractivité de la ville ?
- Contre les agriculteurs qui nourrissent la population avec des techniques qu'ont leur imposent et qu'ils n'ont pas choisi .
Les dirigeants écolos sont des hommes et femmes politique comme les autres , des opportunistes dont la plupart ne savent pas ce que signifie décrocher péniblement un boulot qui leur permet de survivre .
Habitant une petite commune au sud de Lyon, pour venir à Lyon en voiture je suis sur un parcours utilisant la M7.Signaler Répondre
Pouvez me dire quel métro et quel parc relais prendre depuis que les soit-disants spécialistes du transport ont fermé celui de la gare d'Oullins ?
Les gens comme vous n’ont aucun mais alors aucun bon sens. À un moment donné faut quand même en vouloir pour ne pas être capable de regarder l'évolution des mobilités, des métiers et ce qui marche ou pas en France et en Europe. Avec vos idées datées vous voulez juste une chose... dégommer l'attractivité de Lyon pour les prochaines décennies. Pas de quoi être fier, vraiment pas.Signaler Répondre
Pour emmerder les EcolosSignaler Répondre
Quid de l'ouverture de la rue Victor hugo à la circulation pour désenclaver ainay et aider les commerces ? C'est ce pour quoi les habitants du quartier ront voté.Signaler Répondre
Je le prends tous les jours : moins de 30 min en heure de pointe. Idem pour le metro.Signaler Répondre
La fermeture à la circulation du centre ville et la réduction des voies de circulation partout dans la métropole est un scandale .Signaler Répondre
L'argent du contribuable a été gaspillé à la pelle par des centaines de kilomètres de réfection de la voirie pour volontairement paralyser la circulation automobile !
Je n'aurais jamais cru voir cela dans un pays démocratique , les écolos ont-ils fait une consultation pour réaliser cette outrance aux automobilistes Lyonnais qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail ?
Lyon est en tête des villes les plus embouteillées de France , belle réussite ! Sans compter sur l'augmentation indigne du prix du stationnement , les bobos -écolos ne veulent pas de pauvres dans la ville : on revient des siècles en arrière avec les dimes qu'il fallait payer pour traverser les villes.
Doucet à sauvé son poste in-extremis grâce à la médiocrité de la droite Lyonnaise et à l'alliance avec LFI , juste après le massacre du jeune d'extrême droite .
Il faut également reprendre les anciennes lognes de bus. Le C13 est devenu une horreur depuis le changement de ligne. 1h30 pour faire croix rousse part dieu en bus....Signaler Répondre
Les écolos ont perdu la métropole.Signaler Répondre
Il existe les parcs relais et les métros 😑. Quelle idée de venir faire ses emplettes en voitureSignaler Répondre
Vraiment, vraiment de l’humour fasciste. Je l’ai fait et la question (3) dont vous parlez était en fait « Je ne souhaite pas répondre. ». Donc, soit vous mentez, soit vous êtes aveuglés, au point de ne savoir plus lire, par votre haine des transsexuels.Signaler Répondre
Oliviers la marionnette D'Aulas et WauquiezSignaler Répondre
Si les riverains de tous les rues, décident de les fermer, je vous laisse imaginer le résultat.Signaler Répondre
Si tous les riverains de chaque rue décident de qui doit passer ou pas, ça va être compliqué pour se déplacer. Par principe une rue est ouverte à tous, et n'est pas préférentiellement destinée aux riverains.Signaler Répondre
Ce serait une très bonne chose. Malheureusement pour Lyon qui était une très belle ville agréable, les années "écolos " l'ont dégradée et rendue sale !Signaler Répondre
Quand on voit les pratiques de concertation fake du LR Wauquiez à la Région,Signaler Répondre
quand on voit les "concertations" des Vice-présidents de la Métropole sur leur compte des réseaux sociaux (comptes dont ils expulsent les comptes un peu critiques),
on comprend que la LR Sarselli soit choquée par une vraie concertation, ouverte et nuancée...
Tease ? : Ecrivez et parlez le Français correctement !Signaler Répondre
pourquoi pas un telepherique souterrain?Signaler Répondre
Les habitants (riverains) du 2ème arrondissement ont voter pour un maire de droite, Pierre Olivier.Signaler Répondre
Le centre de Lyon, dans sa généralité, est tellement sale. Indigne d'une grande ville.Signaler Répondre
Ça ne semble pas vous avoir gêné quand l'ancienne métropole était écolo ? Votre discours est a géométrie variable. Une métropole de bon sens et de dialogue vaut mieux qu'une métropole dogmatique et fermée.Signaler Répondre
L'adjoint à Doucet qui évoque ce matin une "décision dogmatique"....il s'est regardé dans un miroir lui ? Qu'a t il fait durant 6 ans ? C'est surréaliste.
Bravo à Mme Sarselli.
Facilitons la circulation, creusons un tunnel sous la rue Grenette ! Après les tunnels du métro E et de la nouvelle traversée de Fourvière, y a qu'à en faire un 3eme et le tour est joué !Signaler Répondre
prouvez-le !Signaler Répondre
Ben le principe d une métropole c est qu elle soit plus grande que la simple ville intra muros...Signaler Répondre
D ailleurs du temps de l ancienne métropole, n est ce pas cette métropole alliée de la mairie qui n a eu de cesse d'exclure sans concertation de Lyon les extra muros?...
Contente que notre métropole soit maintenant une et bienvenue a tous les "campagnards" dans ma belle ville de Lyon pour la faire revivre......
Comme il y aura à nouveau les présidentielles dans 6 ans, les prochaines municipales auront lieu dans 7 ans !!!! Malheur aux lyonnais...Signaler Répondre
Ils perdent la métropole et ok va en entendre parler pendant 6 ans !Signaler Répondre
les reverains sont contre la réouverture de la rue grenette c'est quand même bizarre que se soit des élus de banlieue qui veulent gérer le centre ville. ils feraient mieux de construire des logements sociaux dans leurs villes certaines sont sous les 5%alors que le minimal est de 25% et toutes ses municipalités sont de droite voir d'extrême droiteSignaler Répondre
Excellent, merci, vous m avez fait ma soirée, mon 1er mai et le week end 👏👏👏😂😂Signaler Répondre
... tease...Signaler Répondre
Quèsaquo ?
Cool, on peut répondre plusieurs fois au formulaire. Super bien fait 🤣Signaler Répondre
A la question "je m'identifie comme:" j'ai répondu "un chou de Bruxelles"
Ça passe
Merci Grég, c'est bien la première fois que tu me fais rire
J'espère que cette consultation concerne que les riverains, c'est à eux de décider pas aux gens de passageSignaler Répondre
On leur ferme trois rues dans tous Lyon et ok va en entendre parler pendant des annéesSignaler Répondre
J'ai visité le musée consacré aux Khmers, les vrais .... Vous n'avez pas de honte de faire cette comparaison ignoble. Vous êtes vraiment un drôle de personnage et probablement un grand ignorant aveugle devant le devenir de notre ville.Signaler Répondre
Serlin, impossible que les bus passent, pas cet été en tout cas. Sarselli joue dangereusement en proposant des choses impossible pour contenter quelques automobilistes !Signaler Répondre
Il a aussi augmenté son salaire mais chut c'est noyé dans l'affaire des frais de représentation !Signaler Répondre
Tout à fait, la métropole, elle au moins, ne fait pas semblant de demander leur avis aux habitants : elle impose directement les changements exactement comme le voulaient ceux qui ont voté pour Madame Salerci !Signaler Répondre
cette consultation tendancieuse prend des allures de supercherie.Signaler Répondre
ces temps ci Doucet est un looser il ne sort pas la tête très haute des municipales, il a perdu au tribunal pour ses subventions abusives, lui qui militait contre la dissolution de la Jeune garde à encore eut tord face au conseil d état, son projet pour les JO révèle son désintérêt de la vraie écologie et provoque la haine des écologistes convaincus et maintenant il se lance dans un combat perdu d avance face à la métropole Heureusement il a réussi à multiplier par 4 ses frais pour gaspiller la régent des lyonnais avec sa bande … sa sera sa seule satisfaction le pauvre ridiculeSignaler Répondre
Un peu de respect pour la langue de Molière, ça pique les yeuxSignaler Répondre
J'ai rempli le questionnaire de la mairie pour dire que je suis pour la circulation des autos.Signaler Répondre
La fin du questionnaire me fait me marrer. Elles est : "Etes-vous ?"
- 1) Un homme ;
- 2) Une femme ;
- 3) Qu'estimez-vous être ? (On pourrait répondre un cochon, un poulet, un coquelicot, un saule pleureur). Le transsexuel n'est pas reconnu au niveau légal,
que je sache.
Ca dénonce sec ! Ça c'est de l'action politique enfin ! une consultation citoyenne pour savoir si les tricycles doivent être interdit aux moins de 5ans !Signaler Répondre
Pendant ce temps des fusillades quotidiennes à l'arme de guerre ds les quartiers ... On est au delà du pathétique.
Donc la métropole va imposer sans faire de concertation avec les habitants et le maire ? C'est ça la nouvelle méthode ?Signaler Répondre
Ce sketch pour une rue.Signaler Répondre
C'est vraiment signe du sectarisme des écologistes, les gens demandent l'ouverture d'une seule rue sur toute la presqu'ile nord et les totalitaristes verdatres se roulent au sol en bavant de rage.