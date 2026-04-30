Rue Grenette : la Métropole de Lyon critique la consultation de la Ville et tease la réouverture

Le bras de fer se durcit autour de la rue Grenette. À Lyon, la Métropole de Lyon réagit vivement à la consultation lancée plus tôt dans la journée par la Ville, tout en confirmant travailler à une réouverture à la circulation automobile de l'axe de la Presqu'île.

Dans un communiqué, la présidente Véronique Sarselli juge le dispositif municipal "assez étonnant", tout en pointant les limites des précédentes démarches participatives des écologistes.

Elle dénonce des "bouts de concertation dites citoyennes" dont les avis auraient été "rarement pris en compte".

Au cœur du désaccord : l’avenir de cet axe clé de la Presqu’île, transformé en 2025 dans le cadre de la ZTL. Pour la Métropole, la question dépasse le seul cas de la rue Grenette et nécessite une approche globale des mobilités.

L’exécutif métropolitain annonce ainsi travailler sur une nouvelle stratégie, avec ses vice-présidents en charge des transports et de la voirie, qui doivent aller à la rencontre des usagers et des commerçants.

Objectif affiché : proposer une "solution de sortie par le haut" du dispositif actuel.

Pour rappel, un nouveau dispositif sera présenté d’ici l’été, incluant les modalités de réouverture de la rue Grenette aux voitures.

Un signal clair dans un dossier devenu hautement politique entre Grégory Doucet et Véronique Sarselli. Et que la cohabitation positive de façade a déjà trouvé ses limites.