Malgré leurs plaintes, les insoumis et les communistes privés de groupe à la Métropole de Lyon

Malgré leurs plaintes depuis des semaines, les opposants n'ont pas été entendus. Ce mercredi matin, Véronique Sarselli a écouté, a répondu et a finalement fait voter, comme prévu, la délibération fixant à 5 le nombre d'élus minimum pour constituer un groupe au conseil métropolitain.

Car la gauche réunie lors des élections a finalement décidé de rester entre partis. Pour la France Insoumise et le Parti communiste, qui comptent chacun 3 élus à la Métropole de Lyon, ce fut donc la douche froide d'apprendre qu'ils seront privés des moyens alloués aux groupes, notamment la possibilité de prendre un collaborateur.

"Vous ne voulez pas vous réunir, c'est comme ça", a rétorqué Véronique Sarselli ce mercredi à l'issue des prises de parole outrées des écologistes, insoumis et communistes.

La présidente de la Métropole de Lyon a continué à tancer ses opposants : "J'aime bien qu'on me fasse des leçons de mathématiques. Pour moi, deux élus, c'est une expression individuelle un peu élargie, ce n'est pas un vrai groupe. Ce n'est pas un déni de démocratie, car chaque élu métropolitain garde son droit de faire des propositions et de siéger dans les commissions. Les non-inscrits pourront prendre la parole au conseil métropolitain. Grand Coeur Lyonnais a fait le choix de rester uni comme nous l'avons été durant la campagne et face au choix des électeurs. Vous faites le choix de sortir de ce que vous avez fait pendant les élections".

Les élus LFI et PCF seront donc considérés comme des non-inscrits, au même titre que Didier Vullierme, qui avait été élu sur la liste de Jean-Paul Bret dans la circonscription de Villeurbanne.