Malgré leurs plaintes, les insoumis et les communistes privés de groupe à la Métropole de Lyon

Malgré leurs plaintes depuis des semaines, les opposants n'ont pas été entendus. Ce mercredi matin, Véronique Sarselli a écouté, a répondu et a finalement fait voter, comme prévu, la délibération fixant à 5 le nombre d'élus minimum pour constituer un groupe au conseil métropolitain.
Car la gauche réunie lors des élections a finalement décidé de rester entre partis. Pour la France Insoumise et le Parti communiste, qui comptent chacun 3 élus à la Métropole de Lyon, ce fut donc la douche froide d'apprendre qu'ils seront privés des moyens alloués aux groupes, notamment la possibilité de prendre un collaborateur.
"Vous ne voulez pas vous réunir, c'est comme ça", a rétorqué Véronique Sarselli ce mercredi à l'issue des prises de parole outrées des écologistes, insoumis et communistes.
La présidente de la Métropole de Lyon a continué à tancer ses opposants : "J'aime bien qu'on me fasse des leçons de mathématiques. Pour moi, deux élus, c'est une expression individuelle un peu élargie, ce n'est pas un vrai groupe. Ce n'est pas un déni de démocratie, car chaque élu métropolitain garde son droit de faire des propositions et de siéger dans les commissions. Les non-inscrits pourront prendre la parole au conseil métropolitain. Grand Coeur Lyonnais a fait le choix de rester uni comme nous l'avons été durant la campagne et face au choix des électeurs. Vous faites le choix de sortir de ce que vous avez fait pendant les élections".
Les élus LFI et PCF seront donc considérés comme des non-inscrits, au même titre que Didier Vullierme, qui avait été élu sur la liste de Jean-Paul Bret dans la circonscription de Villeurbanne.
On ne mélange pas les torchons et les serviettes !Signaler Répondre
Pas de militants à la Métropole ce sont des postes politiques. On a déjà eu des militants pendant 6 ans on n'en veut plus.
Oui, pour Dircab, DGS et les DGA, ainsi que des frais de représentation pour la DGS 7000 € et les DGA 4500€ chacun.Signaler Répondre
De l'intérieur, on peut vous dire que c'est lunaire. On attend de savoir comment ils vont dire aux 9000 autres agents d'être rigoureux et de se serrer la ceinture, quand on donne tout cela aux 11 plus gros salaires de la collectivité.
Et youpeeee !!!!!!Signaler Répondre
On s'en réjouit fortement mais par contre on se réjouira pas que lors de ce conseil ils ont voté pour avoir rétablir des privilèges supprimés par les écolos : 11 voitures de fonction attribuées + 11 logements de fonctions également...Signaler Répondre
Ils découvrent via les démocrates de droite, les joies et vertus du paradis communiste qu'ils appellent de leurs vœux.Signaler Répondre
unis uniquement pour se faire élire et après on veut continuer en solo .A un moment il faut que les choses soient recadrées. Très bonne décision.Signaler Répondre
Nous avons assez de violence et d’antisemitisme dans la rue. Veronique Sarselli a raison d’interdire ce groupe de fachos qui ne représente rien !Signaler Répondre
bravo il est grand temps d arrêter de gaspiller l argent public …Signaler Répondre
Elle a parfaitement raison, ils se disent toujours unis les uns avec les autres dès lors qu'il s'agit d'imprimer les bulletins de vote mais après les élections ça veut faire sa tambouille dans son coin en solo. Et bien assumez !Signaler Répondre
C'est bon ça de voir que lfi, coco, gauchos et ecolos ne représentent plus rien à Lyon.Signaler Répondre
J'adore cette métropole, encore merci à JMA et V.Sarselli
Il n' y a que ça qui vous interpelle dans ce conseil métropolitain? Le reste des votations : vous n'en parlez pas? Retour du logement de fonction et voiture de fonction pour les VP....Signaler Répondre
Bein oui puisque ce groupe LFI notamment veut le chaos dans notre société et bordelise déjà l’assemblée tous les jours .. avec eux rien n’avancera pire encore !Signaler Répondre
juste un mot excellentSignaler Répondre
Les neo bolcheviks stoppés !!Signaler Répondre