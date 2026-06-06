Le LOU souffle la 100e bougie de Gerland mais s'incline face à des Montpelliérains héroïques (25-28)

Il y avait du beau monde dans l'antre du LOU Rugby ce samedi soir. Et pour cause, le Matmut Stadium de Gerland célébrait son 100e anniversaire.

Mais dans cette saison ratée, la sortie des Rouge et Noir n'a pas été à la hauteur. En face, Montpellier a su saisir sa chance, à tel point que les Héraultais se qualifient pour les phases finales, tandis que l'UBB et l'ASM restent à quai !

Pourtant, le LOU avait frappé très fort dès le premier quart d'heure, avec deux essais inscrits par Charlie Cassang (11e) et Josiah Maraku (14e).

Malgré son carton orange, l'adversaire de cette dernière rencontre de Top 14 se montrait plutôt adroit au pied, avec Léo Coly qui enfilait les pénalités comme des perles. Ainsi, à la mi-temps, malgré le 3e essai signé Cassang, Lyon ne menait que 22-16.

En seconde période, la machine montpelliéraine se dégrippait, avec un essai de Christophe Tolofua (54e) puis celui de Thomas Darmon à l'heure de jeu. La transformation de Léo Coly permettait aux visiteurs de prendre un avantage qu'ils ne lâcheront plus ensuite (25-28).

Les hommes de Karim Ghezal terminent leur printemps avec une cinquième défaite en sept rencontres. Onzièmes de Top 14, ils devront se reprendre cet été pour envisager une bien meilleure saison lors du prochain exercice.