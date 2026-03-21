USAP-LOU : Lyon revient fort pour la fin de saison (28-32)

Pour continuer à rêver de qualification, le LOU devait absolument prendre des points à l'extérieur ce samedi. Les Rouge et Noir frappaient les premiers, avec un essai de Sam Simmonds à la 20e minute de jeu.

Léo Berdeu faisait parler son jeu au pied pour creuser l'écart avec les Catalans.

Mais Perpignan revenait à la charge à la 37e avec un essai de James Hall, puis une pénalité de Tristan Tedder. A la mi-temps, les deux formations étaient à égalité (13-13).

Trop indisciplinés, les Lyonnais encaissaient un essai de Diego Mascarenc à la 48e minute, puis un autre d'Ignacio Ruiz à la 60e.

Acculés, ils réagissaient dès la 62e avec un essai de Gabin Lorre, qui profitait d'un superbe travail de Jiuta Wainiqolo. Puis par Camille Chat à la 66e, transformé par Martin Méliande pour égaliser à 25-25.

Dans un dernier effort, Dylan Cretin offrait la victoire aux siens grâce à un ultime essai transformé à la 74e minute. Le Lyonnais crucifiait l'USAP (28-32) et remportait sa première victoire depuis mi-février, et la première à l'extérieur depuis le 31 janvier.

Place désormais à la préparation de la réception de l'UBB samedi prochain au Matmut Stadium de Gerland.