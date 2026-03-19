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Six Nations : un joueur du LOU Rugby dans l’équipe-type du Tournoi

Six Nations : un joueur du LOU Rugby dans l’équipe-type du Tournoi
Six Nations : un joueur du LOU Rugby dans l’équipe-type du Tournoi - Lyon Mag

C’est une belle consécration pour Mickaël Guillard. 

Le joueur du LOU Rugby fait partie de l’équipe-type du tournoi des Six Nations, remporté par la France le week-end dernier.

Alors que les Bleus ont remporté l’édition 2026 du tournoi, le comité d’organisation a dévoilé ce jeudi le XV-type de la compétition. Quatre joueurs français ont été retenus parmi les quinze meilleurs joueurs : le demi de mêlée Antoine Dupont, le deuxième-ligne Mickaël Guillard, l’ailier Louis Bielle-Biarrey et l’arrière Thomas Ramos.

Une belle récompense pour Mickaël Guillard, qui va retrouver le LOU Rugby dès ce week-end face à Perpignan.

Tags :

Mickaël Guillard

lou rugby

tournoi des six nations

1 commentaire
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il faut le dire le 19/03/2026 à 18:27

Guillard est un très bon joueur !

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