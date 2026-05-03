Près de Lyon : ils tentent d’incendier la maison de la soeur d’un narcotrafiquant

Les faits se sont déroulés ce dimanche au petit matin. Peu avant 5h, chemin de Villeneuve à Ecully, deux individus se sont présentés devant une villa, ont aspergé la façade et une voiture d'un liquide inflammable avant d'y mettre le feu.

Ils ont ensuite pris la fuite, laissant les flammes ravager le véhicule et noircir le mur de la bâtisse. L'incendie ne s'est toutefois pas propagé à la maison.

Selon nos informations, il s'agit du domicile de la soeur d'un important narcotrafiquant lyonnais actuellement incarcéré en Colombie.

Une enquête pour tentative d'homicide en bande organisée a été ouverte, les deux suspects sont activement recherchés.

De plus en plus, les tentatives d'intimidation voire de meurtre visent les proches des malfaiteurs ainsi que leur domicile dans l'agglomération lyonnaise. Cet épisode écullois sont de nouvelles représailles dans une guerre de territoires qui fait rage depuis des années.