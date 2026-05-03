Faits Divers

Près de Lyon : ils tentent d’incendier la maison de la soeur d’un narcotrafiquant

Près de Lyon : ils tentent d’incendier la maison de la soeur d’un narcotrafiquant

INFO LYONMAG. Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai, le domicile d'une proche d'un narcotrafiquant lyonnais a été ciblé par des individus à Ecully. Ils ont tenté d'y mettre le feu avant de s'enfuir.

Les faits se sont déroulés ce dimanche au petit matin. Peu avant 5h, chemin de Villeneuve à Ecully, deux individus se sont présentés devant une villa, ont aspergé la façade et une voiture d'un liquide inflammable avant d'y mettre le feu.

Ils ont ensuite pris la fuite, laissant les flammes ravager le véhicule et noircir le mur de la bâtisse. L'incendie ne s'est toutefois pas propagé à la maison.

Selon nos informations, il s'agit du domicile de la soeur d'un important narcotrafiquant lyonnais actuellement incarcéré en Colombie.

Une enquête pour tentative d'homicide en bande organisée a été ouverte, les deux suspects sont activement recherchés.

De plus en plus, les tentatives d'intimidation voire de meurtre visent les proches des malfaiteurs ainsi que leur domicile dans l'agglomération lyonnaise. Cet épisode écullois sont de nouvelles représailles dans une guerre de territoires qui fait rage depuis des années.

18 commentaires
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d'autres infos, le 03/05/2026 à 15:41

On s'en balec! Vous comprenez? Moi je bosse, je cotise, je paie des impôts! Alors les racailles... 🤣🤣

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Simplissime le 03/05/2026 à 13:54
Catalan a écrit le 03/05/2026 à 10h25

la maison a été achetée comment ??

Avec l’argent du trafic évidemment , chez eux , toute la famille trempe dans les magouilles

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la place des terreaux le 03/05/2026 à 13:43

chronique d'une ville ordinaire

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Bison futé le 03/05/2026 à 13:12

Si vous pensez acquérir un logement prochainement, n'oubliez pas de regarder le nom de la rue dans les actualités : ça permet de savoir si votre futur chez vous est proche d'un narco.
En attendant, on a des conventions de coopération entre la Colombie et la France, si jamais ils veulent récupérer le reste de la famille pour les incarcérer... Le regroupement familial ça peut aller dans les 2 sens !

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juju84 le 03/05/2026 à 12:43
Catalan a écrit le 03/05/2026 à 10h25

la maison a été achetée comment ??

Avec ton fric pardi., 🤣🤣🤣

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ok mec le 03/05/2026 à 12:41
Et encore a écrit le 03/05/2026 à 12h07

Explique ! Au lieu d'aboyer ta rengaine.
Le pourquoi, le comment...
Si tu arrives à aligner 10 lignes avec des phrases cohérentes.

Oh, un LFI qui n'est pas content lorsque l'on écrit ou dit la vérité.... Pleurnicheur

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Medelin le 03/05/2026 à 12:36

Narcos on y est, la France a bien changé, qu'en penses notre chère président?

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Et encore le 03/05/2026 à 12:07
Solidarité 69 a écrit le 03/05/2026 à 11h42

La nouvelle France by LFI.

Explique ! Au lieu d'aboyer ta rengaine.
Le pourquoi, le comment...
Si tu arrives à aligner 10 lignes avec des phrases cohérentes.

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Message pour LM le 03/05/2026 à 11:55
Solidarité 69 a écrit le 03/05/2026 à 11h42

La nouvelle France by LFI.

Le même commentaire, tous les jours, sur tous les articles, c'est gentil de de la part de LM de penser à ceux qui radotent, mais il y a des limites.
D'un autre côté, avec un seul neurone, difficile de formuler plusieurs phrases...

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coke en stock ! le 03/05/2026 à 11:52
Ex Précisions a écrit le 03/05/2026 à 11h26

On se croirait de plus en plus "en México (o para Estados Unidos Mexicanos)"...

Sicario bientôt chez vous !

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Solidarité 69 le 03/05/2026 à 11:42

La nouvelle France by LFI.

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Ex Précisions le 03/05/2026 à 11:26

On se croirait de plus en plus "en México (o para Estados Unidos Mexicanos)"...

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Fachtoche le 03/05/2026 à 11:06
Catalan a écrit le 03/05/2026 à 10h25

la maison a été achetée comment ??

Comme la tienne ou celle de tes parents, ou tout autre membre de ta famille.

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Cookie the first le 03/05/2026 à 10:53
Catalan a écrit le 03/05/2026 à 10h25

la maison a été achetée comment ??

En règle générale, l'acquisition d'un bien immobilier se fait par le versement d'une somme d'argent convenue entre les parties

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Chris25 le 03/05/2026 à 10:47

Ville apaisée...

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Et vive l'écologie le 03/05/2026 à 10:44

La grande priorité manifeste de nos villes...

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Catalan le 03/05/2026 à 10:25

la maison a été achetée comment ??

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Bah le 03/05/2026 à 10:25

C’est une forme de sélection naturelle en fait

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