Près de Lyon : ils tentent d’incendier la maison de la soeur d’un narcotrafiquant

Les faits se sont déroulés ce dimanche au petit matin. Peu avant 5h, chemin de Villeneuve à Ecully, deux individus se sont présentés devant une villa, ont aspergé la façade et une voiture d'un liquide inflammable avant d'y mettre le feu.
Ils ont ensuite pris la fuite, laissant les flammes ravager le véhicule et noircir le mur de la bâtisse. L'incendie ne s'est toutefois pas propagé à la maison.
Selon nos informations, il s'agit du domicile de la soeur d'un important narcotrafiquant lyonnais actuellement incarcéré en Colombie.
Une enquête pour tentative d'homicide en bande organisée a été ouverte, les deux suspects sont activement recherchés.
De plus en plus, les tentatives d'intimidation voire de meurtre visent les proches des malfaiteurs ainsi que leur domicile dans l'agglomération lyonnaise. Cet épisode écullois sont de nouvelles représailles dans une guerre de territoires qui fait rage depuis des années.
On s'en balec! Vous comprenez? Moi je bosse, je cotise, je paie des impôts! Alors les racailles... 🤣🤣Signaler Répondre
Avec l’argent du trafic évidemment , chez eux , toute la famille trempe dans les magouillesSignaler Répondre
chronique d'une ville ordinaireSignaler Répondre
Si vous pensez acquérir un logement prochainement, n'oubliez pas de regarder le nom de la rue dans les actualités : ça permet de savoir si votre futur chez vous est proche d'un narco.Signaler Répondre
En attendant, on a des conventions de coopération entre la Colombie et la France, si jamais ils veulent récupérer le reste de la famille pour les incarcérer... Le regroupement familial ça peut aller dans les 2 sens !
Avec ton fric pardi., 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Oh, un LFI qui n'est pas content lorsque l'on écrit ou dit la vérité.... PleurnicheurSignaler Répondre
Narcos on y est, la France a bien changé, qu'en penses notre chère président?Signaler Répondre
Explique ! Au lieu d'aboyer ta rengaine.Signaler Répondre
Le pourquoi, le comment...
Si tu arrives à aligner 10 lignes avec des phrases cohérentes.
Le même commentaire, tous les jours, sur tous les articles, c'est gentil de de la part de LM de penser à ceux qui radotent, mais il y a des limites.Signaler Répondre
D'un autre côté, avec un seul neurone, difficile de formuler plusieurs phrases...
Sicario bientôt chez vous !Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
On se croirait de plus en plus "en México (o para Estados Unidos Mexicanos)"...Signaler Répondre
Comme la tienne ou celle de tes parents, ou tout autre membre de ta famille.Signaler Répondre
En règle générale, l'acquisition d'un bien immobilier se fait par le versement d'une somme d'argent convenue entre les partiesSignaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
La grande priorité manifeste de nos villes...Signaler Répondre
la maison a été achetée comment ??Signaler Répondre
C’est une forme de sélection naturelle en faitSignaler Répondre