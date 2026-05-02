Quatre départs chez Grand Coeur Lyonnais : Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas font bloc

Déjà une réorganisation politique à la Métropole de Lyon. La majorité de Véronique Sarselli annonce ce samedi la création du groupe Grand Cœur Lyonnais, présenté comme le cadre de gouvernance pour le mandat à venir.
Présidé par le sénateur François-Noël Buffet, ce collectif rassemble 88 élus et entend porter une ligne politique axée sur "la proximité", "l’efficacité" et "le respect des engagements".
A première vue, rien de neuf sous le soleil, pour ce groupe installé depuis déjà un mois. Mais en y regardant de plus près, on se souvient que la victoire éclatante de Véronique Sarselli le 22 mars avait permis d'envoyer 92 élus de Grand Coeur Lyonnais au conseil métropolitain. Or, ils ne sont aujourd'hui plus que 88.
L'annonce de ce samedi intervient dans un contexte de dissensions internes. Puisque quatre élus ont choisi de claquer la porte et ont manifesté leur envie de créer leur propre groupe. Pour rappel, il faut minimum cinq élus pour y parvenir.
Selon nos informations, il s'agit de conseillers métropolitains MoDem, en l'occurrence le député Cyrille Isaac-Sibille, Estelle Jellad, Carine Frappa Rousse et Fouziya Bouzerda.
A l'instar de ce qu'a publiquement déclaré Eric Desbos, ces élus s'estiment lésés dans les postes accordés au MoDem. Le parti de François Bayrou n'a effectivement obtenu aucune vice-présidence, tandis que Fouziya Bouzerda espérait pouvoir retrouver son siège de présidente du Sytral, dans lequel va finalement s'assoir Véronique Sarselli.
Cette scission est vivement critiquée par l’exécutif métropolitain, qui y voit une rupture avec les accords de campagne. La majorité évoque un "manquement" et estime que ces élus devront "en répondre devant leurs électeurs".
"Il y a un besoin urgent de stabilité, de méthode et d’autorité", défendent Véronique Sarselli, Jean-Michel Aulas et François-Noël Buffet dans le communiqué commun.
Parce que tu imagines que ça se met en place d'un claquement de doigts ? Quel dommage qu'on ne t'ait pas élu, toi.Signaler Répondre
3 mai : 100 jours depuis le 22 mars ???Signaler Répondre
On attends toujours la gratuité promise des transport en commun par grand cœur lyonnais .Signaler Répondre
Où sont leurs promesse!??
Le modem on se marreSignaler Répondre
Ce parti pense à lui avant les autres
La traîtrise comme toujours
A droite, comme à gauche, la politique est ruinée par les dissensions internes et la tambouille électorale... Les égos passent avant le bien commun . Quel gâchis, surtout dans une période où il y aurait terriblement besoin d'autre chose !Signaler Répondre
C'est vrai que l'on ne voit rien de ça à gauche. MDR.Signaler Répondre
Nous avons voté pour le changement sur l’ensemble de l métropole lyonnaise. Qu’il soit ainsi.Signaler Répondre
Le modem n'a aucune consistance,Bayrou est un exemple de rigidité (fermeté avec l'Algérie.....) ce sont des rentiers de la politique..... il y a 40 ans que le nom Isaac s'y bille existe dans la politique lyonnaise il voulait des postes c'est tout alors ils boudentSignaler Répondre
Les girouettes du Modem, la gamelle n'était pas assez bonne, ils vont en chercher une autre .....Signaler Répondre
les 100 jours aux pouvoirs de la droite à la métropole n’a rien apporté aux citoyens Aulas est une grosse arnaque cette alliance basé que des intérêts personnels et sur les copains va bientôt éclater la métropole ne sert à rien le pouvoir est dans la main des grands villes c’est eux qui fixe les directives les TCl toujours chaotique mais plus d’articles l’enquête qui se prépare par les médias sur la compagne municipale de Aulas va faire exploser la métropole et la compagne présidentielleSignaler Répondre
Je n’ai jamais dis le contraire. Mais quand on représente quelques % des électeurs, si on respecte un peu la représentation populaire, et quelques soient les alliances, on ne cherche pas à influencer une politique au delà de son poids électoral. Quand ses idées sont peu de choses on influence peu. Dans le cas contraire on s’assoit sur la démocratie.Signaler Répondre
Comment aurait-on pu conserver une écolo du modem à la tête du sitral !?Signaler Répondre
Avec tous les dégats qu'elle a fait, qui aurait pu deviner qu'elle était en fête de droite !
toujours cette recherche effrénée de bons postes mais quelle tristesse pour Mme Bouzerba qui se voyait encore à la présidence du Sytral après tous les dégâts qu elle y a déjà causé , à vomir !Signaler Répondre
BouzerbaSignaler Répondre
Elle était avec Collomb après elle est passée Kimelfeld
Et maintenant à droite Grand coureur Lyonnais
Plus arriviste tu meurs
Il se prennent pour qui ces gens girouette il y a que leur intérêt perso qui compte
Et Issac Sybille lui ces les budgets et les apéros qui l intéresse de droite ou de gauche
Bref Veronique Sarselli tu n as pas besoin de ces girouettes la
Tu vas faire un super boulot avec tes convictions et ton honneur de corse
Ah le modem :Signaler Répondre
Comment qualifier ce parti ?: "je ne sais pas sur quelle chaise poser mon luc ? Je suis un grand opportuniste ? Mon prénom est Judas ?..... "
Il est vrai qu'avec le neuneu de Pau à sa tête, ce parti n'a jamais fait et ne fera jamais de miracles
Le Modem n’est jamais satisfait… ses élus sont toujours assis entre deux chaises… un peu le syndrome de l’éolienne… Grand Coeur Lyonnais s’en passera et s’en remettra vue la valeur de certains partants… à l’image de BayrouSignaler Répondre
À part ça, à part le fait que « Cœur lyonnais » ne prend la métropole qu’au prix d’un assemblage de différentes mouvances (dont le modem) qui en fait une chimère avant l’heure, c’est le parti qui a permis à Emmanuel Macron d’être élu, réélu. Ce n’est donc que mépris, de les considérer comme moins que rien. Pas étonnant, avec cette mentalité d’arriviste, que l’on soit proche du record du monde de l’implosion politique la plus rapide de l’histoire des élections. Quand on dit que la droite lyonnaise est la plus bête du monde…Signaler Répondre
Si tu as besoin des voix d'un groupe qui représente 2 %, tu seras bien obligé de leur accorder quelque chose, parce que SANS eux tu ne passeras PAS. Tu comprends ou il te faut en plus un dessin ?Signaler Répondre
Ça pourrait même être 0,5 % tu ne peux pas faire autrement.
On va pas aller loin, on va rester en Rhône-Alpes, il y a quelques années :
Patrick Abeille, ça te parle ? Non, bien sûr, pourtant va vérifier quel a été son rôle dans les élections en Rhône-Alpes en 1998 et après. Il représentait que dalle ou si peu, en attendant vas voir le résultat des courses.
M.Isaac-sibille qui faisait des pieds et des mains pour être en bonne place sur la circonscription ouest de la Métropole afin d’avoir un poste et qui se retourne. Sûrement un grand fan de Jacques Dutronc « ah je retourne ma veste ». Qui sans l’union grand cœur lyonnais n’aurait jamais eu leSignaler Répondre
Poste.
Quand on regarde les motifs: caprice d’élus qui n’ont pas eu les postes avec les indemnités qui vont avec……Politique des années 80. Souvenez-vous en lors des législatives de 2027 quand vous verrez le nom de ces personnes comme Isaac-Sibille. Et pourtant je suis de centre droit mais là, stop aux caprices. Une voie de perdue pour 2027 M.Sibille.
Oui vous avez raison, d'ailleurs il y a eu polémique sur le sujet.Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/151552/malgre-leurs-plaintes-les-insoumis-et-les-communistes-prives-de-groupe-a-la-metropole-de-lyon
D'après ce que j'entends, il y a beaucoup d'élus insatisfaits par l'octroi de pratiquement tous les postes à des LR qui en fait on bien profité de la situation. Il y a d'autres élus prêts à faire sécession.
Ca commence déjà a partir en cacahuète. ca va pas être simple de voter des projets. une fois de plus a droite les petits intérêts personnels et les dissension nous montre une réalité toute autre de celle de la campagne électorale.Signaler Répondre
LR et tout LR pas de contestation!!! Comment est il possible de creer un groupe avec seulement 4 elus ???Signaler Répondre
Le Modem est un de ces micro-partis qui ne représentent qu'eux-mêmes . Il est vieillissant , à l'image de son leader François Bayrou .Signaler Répondre
Comme quoi l'électeur compte très peu. Les postes, les salaires beaucoup plus.....Signaler Répondre
Excellente analyse !Signaler Répondre
Le Modem , " la voie qui permettrait des choses formidables " a montré qu il n était capable de rien au sommet de l Etat.Signaler Répondre
Et sans oublier les allers retours à Pau en jet.
Un Profil bas serait plus adéquat
Ce n'est que le début, après seulement un mois, apparaissent les dissensions, avant les discordes et avant les clashs.Signaler Répondre
En toute modestie je l'avais annoncé à mes proches. Quoi de plus normal, "Grand Cœur Lyonnais" constitué de partis politique, de micro-partis et de personnalité venant de la société civile, se veut le coordinateur de sensibilités et d'ambitions très différentes, voire opposées.
Ajoutez à ça que la Métropole, censée représenter 58 (59 ?) communes, ayant toutes des intérêts distincts, et dont certains sujets, certes essentiels comme rouvrir la rue Grenette à la circulation, n'est sans doute pas la préoccupation première, et on peut aisément le comprendre.
Conclusion : on est pas sorti du sable et on a pas fini de rire (jaune).
Bref, a cause d ambitions personnelles déçues. Que la gauche se rassure, ils ne s entendent pas plus, sauf uniquement le temps des élections pour tenter d obtenir ou conserver un poste.Signaler Répondre
Le Modem a toujours été un parti excessivement gourmand relativement à ce qu’il représente en nombre d’électeurs. La modestie n’a jamais été sa qualité première. Mais c’est une tare propre à tous les partis qui ne représentent que quelques % des électeurs.Signaler Répondre