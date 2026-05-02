Quatre départs chez Grand Coeur Lyonnais : Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas font bloc

Déjà une réorganisation politique à la Métropole de Lyon. La majorité de Véronique Sarselli annonce ce samedi la création du groupe Grand Cœur Lyonnais, présenté comme le cadre de gouvernance pour le mandat à venir.

Présidé par le sénateur François-Noël Buffet, ce collectif rassemble 88 élus et entend porter une ligne politique axée sur "la proximité", "l’efficacité" et "le respect des engagements".

A première vue, rien de neuf sous le soleil, pour ce groupe installé depuis déjà un mois. Mais en y regardant de plus près, on se souvient que la victoire éclatante de Véronique Sarselli le 22 mars avait permis d'envoyer 92 élus de Grand Coeur Lyonnais au conseil métropolitain. Or, ils ne sont aujourd'hui plus que 88.

L'annonce de ce samedi intervient dans un contexte de dissensions internes. Puisque quatre élus ont choisi de claquer la porte et ont manifesté leur envie de créer leur propre groupe. Pour rappel, il faut minimum cinq élus pour y parvenir.

Selon nos informations, il s'agit de conseillers métropolitains MoDem, en l'occurrence le député Cyrille Isaac-Sibille, Estelle Jellad, Carine Frappa Rousse et Fouziya Bouzerda.

A l'instar de ce qu'a publiquement déclaré Eric Desbos, ces élus s'estiment lésés dans les postes accordés au MoDem. Le parti de François Bayrou n'a effectivement obtenu aucune vice-présidence, tandis que Fouziya Bouzerda espérait pouvoir retrouver son siège de présidente du Sytral, dans lequel va finalement s'assoir Véronique Sarselli.

Cette scission est vivement critiquée par l’exécutif métropolitain, qui y voit une rupture avec les accords de campagne. La majorité évoque un "manquement" et estime que ces élus devront "en répondre devant leurs électeurs".

"Il y a un besoin urgent de stabilité, de méthode et d’autorité", défendent Véronique Sarselli, Jean-Michel Aulas et François-Noël Buffet dans le communiqué commun.